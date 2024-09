F3, Leonardo Fornaroli strappa il titolo a Minì con un sorpasso all’ultima curva! Doppietta storica per l’Italia

La domenica di Monza si è aperta nel migliore dei modi per il motorsport italiano, grazie al meraviglioso duello per il titolo tra Leonardo Fornaroli e Gabriele Minì nell’ultima gara stagionale del campionato 2024 di Formula 3. I due piloti azzurri hanno battagliato per la leadership della classifica generale fino alla bandiera scacchi della Feature Race del Gran Premio d’Italia, generando un epilogo thrilling che resterà negli annali dell’automobilismo.

Fornaroli si presentava al via della gara conclusiva in testa alla graduatoria assoluta con un piccolo margine di 5 punti su Minì e 7 sul britannico Luke Browning, che partiva però nella pancia del gruppo a causa di una pessima qualifica. Il 19enne piacentino scattava inoltre dalla pole position, mentre il palermitano classe 2005 era terzo in griglia.

La tensione per l’elevata posta in palio ha reso complicata la Feature Race del pole-man Fornaroli, che ha perso qualche posizione alla ripartenza da una Safety Car (provocata da un testacoda di Browning, ormai tagliato fuori dalla corsa al titolo) per un errore alla Variante Ascari ritrovandosi anche alle spalle dell’avversario diretto Minì. Nelle battute finali il portacolori della Prema stava per completare il ribaltone in campionato, attestandosi in seconda piazza (il francese Sami Meguetounif era scappato via) davanti a Christian Mansell e a Fornaroli, che così avrebbe perso il titolo per un solo punto.

Minì ha cominciato dunque l’ultimo giro di gara da leader virtuale della classifica generale, ma il connazionale del team Trident non si è dato per vinto attaccando Mansell prima alla Roggia (senza successo) e poi inventandosi un vero capolavoro alla Parabolica, con un sorpasso micidiale in staccata all’interno che gli è valso il trionfo in campionato. Il giovane pilota di Piacenza si è laureato campione F3 senza vincere neanche una singola gara in stagione, facendo la differenza con una grande costanza di rendimento e diventando il primo italiano di sempre ad entrare nell’albo d’oro della categoria (anche tornando ai tempi della GP3).

“Non posso crederci, all’inizio dell’anno sapevo che avevamo del potenziale, ma sapevamo che sarebbe stata difficile. Anche se non abbiamo mai vinto una manche, abbiamo fatto due pole e abbiamo avuto un buon passo durante tutte le gare di questa stagione. Vincerlo all’ultima curva dell’ultimo giro è pazzesco. Ho fatto diversi errori durante la gara, come all’Ascari e ho dovuto spingere per recuperare. Sono arrivato diverse volte al bloccaggio. Sapevo di avere una chance, ci ho provato alla Roggia ma sono arrivato al bloccaggio e siamo andati entrambi lunghi. A quel punto alla Parabolica mi sono detto di provarci sperando che il pilota davanti a me non chiudesse. È stato molto corretto a non chiudere alla fine, così sono salito sul podio e ho vinto il titolo“, il commento di Fornaroli.