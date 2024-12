Federica Pellegrini risponde a Ceccon: “Ha sempre gli occhi sul cellulare. Fare il provocatore funziona, attacca Sinner”

Thomas Ceccon aveva dichiarato al Corriere della Sera che per lui Federica Pellegrini non rappresenta “niente”. Il Campione Olimpico dei 100 dorso a Parigi 2024 aveva poi proseguito, parlando della Divina: “Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente, no“.

Sono passati alcuni mesi da queste dichiarazioni e la nuotatrice veneta ha replicato in un’intervista concessa allo stesso quotidiano: “Ceccon si allena a Verona, nella mia stessa piscina, che porta il nome del mio allenatore. È vero che io e lui ci siamo frequentati poco, avevamo orari diversi, siamo di generazioni diverse, lui sempre con gli occhi sul telefonino, lo saluti e non ti saluta, poi magari non lo saluti una volta e sei quella che se la tira”.

La Campionessa Olimpica di Pechino 2008 ha poi proseguito: “Il rapporto è sempre stato cordiale. Quello che mi ha dato più fastidio è che dice che apprezza l’atleta ma non la persona; però lui come persona non mi conosce. Secondo me ha capito che fare il provocatore funziona. Infatti attacca un po’ tutti, compreso Sinner…“.

Una stoccata importante rivolta al 23enne, che nella prima parte dell’anno si allenerà in Australia, preparando i Mondiali di Singapore, ovvero l’appuntamento più importante nel 2025. Vedremo se ci sarà una nuova risposta rivolta a una delle grandi icone del nuoto tricolore, reduce dal secondo posto a Ballando con le Stelle.

Federica Pellegrini si è soffermata anche su Jannik Sinner, atteso dal processo al TAS dopo il ricorso presentato dalla WADA: “A questo punto un fatto è certo, si è trattato di contaminazione. Ora dobbiamo aspettare la sentenza del Tas, il tribunale dello sport di Losanna, dove decideranno se come sostiene la Wada, l’agenzia antidoping, c’è una responsabilità dell’atleta rispetto al suo staff o meno“.