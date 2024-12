F1, scatta il weekend di Abu Dhabi, la Ferrari prova la rimonta sulla McLaren nella “last dance” dell’anno

Prende il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Yas Marina, che si affaccia sul Golfo Persico, ci attende un weekend di estrema importanza, sia perchè in vista del prossimo anno vedremo tantissimi cambiamenti, sia perchè sarà assegnato il titolo costruttori.

La battaglia tra McLaren e Ferrari si farà rovente sotto i riflettori della pista di Abu Dhabi. Si inizierà sin dalla giornata odierna con le prime due sessioni di prove libere. Si inizierà alle ore 10.30 (le ore 13.30 locali) con i sessanta minuti della FP1, mentre alle ore 14.00 si tornerà in azione con la FP2 per andare a completare il lavoro in pista in ottica qualifiche e passo gara.

Come detto, quindi, la rincorsa al titolo costruttori prenderà tutta l’attenzione del weekend di Yas Marina. La McLaren si presenta all’appuntamento con 640 punti, contro i 619 della Ferrari, mentre la Red Bull è a quota 581. La scuderia di Maranello, quindi, proverà a rimontare un gap di 21 punti nei confronti dei rivali inglesi, con la tappa di Lusail che ha dato di nuovo spinta alle rosse.

Storicamente, però, la pista di Yas Marina è ben poco “amica” delle vetture con il Cavallino Rampante. Anzi, per essere più precisi, una Ferrari non ha mai vinto ad Abu Dhabi. La conformazione del tracciato, inoltre, potrebbe nuovamente favorire la McLaren, con il solito Max Verstappen pronto ad essere protagonista. Senza dimenticare la Mercedes, con Lewis Hamilton che proverà a salutare il team di Brackley con un’ultima “last dance” degna di un 7 volte campione del mondo.