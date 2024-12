F1: Red Bull, ora è ufficiale. Liam Lawson sostituirà Sergio Perez nel 2025

Dopo l’addio a Sergio Perez e i rumors sui possibili sostituti del pilota messicano, ora è ufficiale: in Red Bull per la stagione 2025 approda Liam Lawson, pilota neozelandese classe 2002 già nell’orbita del gruppo anglo-austriaco e con esperienza nel Mondiale di F1 con Alpha Tauri e Racing Bulls, che farà coppia nella line up titolare con il campione del mondo Max Verstappen.

“Essere annunciato come pilota Red Bull: è un sogno che si avvera – ha dichiarato Lawson al sito ufficiale della scuderia -. Un qualcosa che ho sempre desiderato e per cui ho lavorato da quando avevo otto anni. Tutto quello che è successo fin qui è stato incredibile: voglio ringraziare di cuore tutto il team VCARB (Visa Cash App RB, ndr) per il supporto, le ultime sei gare hanno avuto un ruolo fondamentale nella mia preparazione per questo prossimo step”.

Poi ha aggiunto: “Voglio anche ringraziare Christian Horner, Helmut Marko e tutta la famiglia Red Bull per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità. Sono super entusiasta di lavorare al fianco di Max Verstappen e imparare da un campione del mondo: non vedo l’ora di iniziare”.

Queste invece le parole del team principal e CEO di Red Bull, Christian Horner: “Sono lieto di annunciare l’arrivo di Lawson nella nostra line up per il 2025. Le sue prestazioni con il team Visa Cash App Racing Bulls ci hanno fatto vedere che è un pilota in grado di ottenere risultati importanti e che non ha paura di confrontarsi con i migliori piloti del circus della F1. Il suo percorso fa seguito a quelli già sperimentati in passato rispetto al “Junior Programme”: sulle orme di Vettel e Verstappen, due pluricampioni del mondo. Correre di fianco a Max Verstappen sarà certamente un compito arduo per Liam, ma sono sicuro che lui sarà in grado di raccogliere questa sfida raccogliendo risultati importanti l’anno prossimo”.

Il primo Gran Premio del Mondiale 2025 di F1 è fissato per domenica 16 marzo, in Australia: Lawson avrà un inverno per adattarsi alla nuova macchina e farsi trovare pronto da quel momento in poi.