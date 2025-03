F1, Helmut Marko sul cambio Lawson-Tsunoda: “Liam non sapeva gestire la pressione. Ora il giapponese è costante”

Dopo l’avvicendamento ufficializzato stamattina, con Liam Lawson che viene retrocesso in Visa Cash App Racing Bulls e Yuki Tsunoda che viene fatto avanzare in Red Bull al fianco di Max Verstappen, Helmut Marko ha dato la sua versione dei fatti.

Intervistato da OE24, il superconsulente della scuderia anglo-austriaca ha detto: “Liam (Lawson, ndr) in Australia ha avuto un problema nelle libere che gli ha fatto perdere tanto tempo. Ha bisogno di recuperare quei chilometri anche se quello che sta facendo fino ad ora non è sufficiente. Abbiamo bisogno di un secondo pilota che sia forte”.

Poi ha aggiunto: “In inverno abbiamo scelto Liam perché Yuki non era costante. Ma Lawson non è stato in grado di gestire la pressione data dal correre con Red Bull. E già dall’Australia sembrava un pugile messo alle strette che non sa come uscire da questa situazione”.

Infine, Helmut Marko, che vedrà i due piloti già invertiti nella prossima prova del Mondiale di F1 2025, che si correrà a Suzuka, ha affermato: “Sicuramente la RB21 non è una macchina semplice da guidare e forse la Racing Bulls è più forte in qualifica. Ma in gara non c’è storia tra le due”.