F1, Pierre Gasly: “Una grande gara, sono stato bravo a sfruttare i momenti della gara”

Pierre Gasly festeggia al termine del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sotto le luci dei riflettori del tracciato di Lusail il pilota francese ha vissuto la domenica migliore della sua stagione.

Il Gran Premio ha visto il successo di Max Verstappen, ma Il portacolori del team Alpine È stato in grado di disputare una gara impeccabile, sfruttando tutte le occasioni che sono capitate.

Al termine della gara qatariota il pilota francese ha raccontato le sue sensazioni: “Un risultato splendido e una gara eccellente. Chiudere in quinta posizione è un regalo per me e per tutto il tempo fortunatamente sono stato in grado di sfruttare tutte le chances che la gara mi ha proposto. Non solo, la prestazione mi dà enorme fiducia in vista del prossimo appuntamento di Abu Dhabi”.