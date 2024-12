F1, Pierre Gasly: “Impressionato dai nostri miglioramenti, abbiamo cominciato senza un buon bilanciamento”

Un sabato estremamente positivo per Pierre Gasly. Il pilota dell’Alpine partirà infatti dalla terza fila in occasione del GP di Abu Dhabi, atto conclusivo del Mondiale 2024 di Formula 1, dopo aver ottenuto il sesto piazzamento in qualifica sul circuito di Yas Marina.

Ottimo il riscontro del transalpino, capace di ottenere un ritardo di +0.389 rispetto a Lando Norris, poleman in 1:22.595 piazzandosi davanti ad Oscar Piastri, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg e Max Verstappen.

Una volta raggiunti i microfoni in zona mista, il nativo di Rouen ha analizzato la sua prestazione: “È stato davvero impressionante – ha detto Gasly – Il team è migliorato enormemente. Era impensabile che potessimo fare un miglioramento così enorme.​​ Abbiamo cominciato senza un buon bilanciamento, quindi abbiamo apportato alcune modifiche estreme prima delle qualifiche e abbiamo messo la macchina nella posizione ottimale”.

Gasly ha infine aggiunto: “I ragazzi onestamente stanno dando il massimo. George Russell era in pole lo scorso weekend e siamo appena dietro al campione del mondo Max. Quindi, sono molto contento”.