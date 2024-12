F1: nessuna penalità per Oscar Piastri in Qatar. Rimane invariata la classifica costruttori

Non ci sarà nessuna penalità per Oscar Piastri. L’oceanico, che ha chiuso al terzo posto il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, era finito sotto investigazione da parte dei commissari di gara per aver tagliato la strada a Lewis Hamilton per entrare nella pit-lane dopo un giro di ricognizione.

La potenziale sanzione riguardava molto da vicino la Ferrari, principale competitor della McLaren per il Campionato costruttori. Ricordiamo che, dopo l’eroica seconda piazza conquistata da Charles Leclerc, la rossa ha rosicchiato nove prezioisissimi punti agli avversari. In vista dell’ultima gara del’anno, in scena ad Abu Dhabi, la scuderia di Maranello si giocherà il tutto per tutto malgrado le 21 lunghezze di svantaggio.

Oscar Piastri dunque è stato solo ammonito per aver “guidato in modo irregolare“. Stando a quanto riportato sul documento ufficiale rilasciato dalla FIA, il pilota ha spiegato che le macchine che lo precedevano correvano ad una velocità molto lenta, dunque voleva superarle. La squadra ha poi dimostrato che l’australiano viaggiava in totale controllo della propria auto; nonostante di primo acchito la manovra potesse risultare scomposta, non è stata giudicata pericolosa dagli organi competenti.

IL GP di Abu Dhabi, evento conclusivo della stagione, si svolgerà sul circuito di Yas Marina domenica 8 dicembre a partire dalle ore 14:00.