F1, la Ferrari si giocherà il Mondiale costruttori all’ultima gara. E Abu Dhabi è una pista migliore di Lusail…

Tutto è ancora in gioco. La Ferrari era consapevole che avrebbe dovuto correre in difesa a Lusail (Qatar), sede del penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito qatariano, la Rossa è riuscita a guadagnare punti nella domenica di gara rispetto alla McLaren, dopo che nella Sprint Race ne aveva persi. Alla fine della fiera, il distacco dalla vetta occupata dalla scuderia di Woking è di 21 lunghezze.

“Avrei firmato subito per un risultato del genere. Sapevamo che sarebbe stato un week end difficile rispetto alla McLaren, ma siamo riusciti a recuperare dei punti e la lotta si deciderà ad Abu Dhabi. Difficile prevedere qualcosa. Siamo tutti vicini. La battaglia sarà serrata ma emozionante. Noi daremo tutto”, ha commentato a caldo Charles Leclerc, giunto secondo quest’oggi alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull).

La pista di Yas Marina, teatro del prossimo fine-settimana (6-8 dicembre), dovrebbe adattarsi meglio alle caratteristiche della SF-24. Un tracciato quello di Abu Dhabi dove non ci sono curve ad alta velocità di percorrenza come in Qatar, ma a 90° e con un raggio di curvatura meno ampio. Un layout che dovrebbe dare qualche certezza in più alla scuderia di Maranello.

Sarà fondamentale la messa a punto al simulatore, per arrivare con una buona base fin dal venerdì e lavorare con grande diligenza nel corso di quest’ultimo appuntamento del campionato. Non sarà semplice, ma il ritorno alla competitività di Verstappen con la Red Bull e una Mercedes convincente potrebbero essere un fattore nella lotta per l’iride dei costruttori.