F1, Max Verstappen: “Non abbiamo il bilanciamento giusto, al momento siamo da top6”

Uno dei venerdì peggiori di tutta la stagione, senza mezzi termini, per Max Verstappen. Il neo-quattro volte campione del mondo, infatti, non è andato oltre la 17a posizione al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024.

Sul tracciato di Yas Marina è uno-due McLaren. Lando Norris, infatti, ha fermato i cronometri sul tempo di 1:23.517 con 234 millesimi di vantaggio sul suo compagno di scuderia Oscar Piastri, mentre è terzo un sorprendente Nico Hulkenberg a 462. Quarta posizione per Carlos Sainz a 582 millesimi, quinta per Lewis Hamilton a 602 e sesta per Charles Leclerc a 684. Solamente 17° a 1.081, come detto, Max Verstappen.

Al termine della FP2 sulla pista di Abu Dhabi, il pilota del team Red Bull non ha nascosto le sue preoccupazioni: “Non abbiamo disputato una grande FP2, senza dubbio. Non abbiamo un bilanciamento perfetto, inutile girarci attorno. Specialmente tra ingresso e metà curva. Se non ce l’hai, ovviamente, tutto si complica in una pista simile. Non possiamo spingere come vorremmo. Dovremo lavorarci su tutta la notte”.

Come sempre, però, Max Verstappen prova a guardare al prosieguo del fine settimana con il bicchiere mezzo pieno: “Sono sicuro che possiamo fare meglio. Non sto dicendo che saremo come le McLaren, dato che fino ad ora sono state molto veloci. Credo però che potremo essere in lotta per le prime sei posizioni, anche perchè per ora tutto stato complicato”.