F1, Lando Norris: “Non ho visto la bandiera gialla, altrimenti avrei rallentato”

È un Lando Norris estremamente piccato quello presentatosi davanti ai microfoni a seguito della gara lunga valida per il GP del Qatar, penultima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul tracciato di Lusail. Il pilota della McLaren infatti è scivolato dal secondo al decimo posto a causa di uno stop and go di 10 secondi inflitto per non aver rispettato il regime di bandiera gialla.

Ma cosa è successo nello specifico? Il britannico, all’inseguimento di George Russell, non ha rallentato malgrado le bandiere gialle esposte. Una infrazione che non è passata inosservata ai commissari di gara che, al quarantaquattresimo giro, hanno ufficializzato la penalità.

“No, sono contento”, ha risposto subito Norris alla domanda di Mara Sangiorgi, giornalista di Sky Sport, che gli chiedeva se fosse deluso per la penalità. “Se ho fatto quello che ho fatto, se dicono che ho sbagliato, la penalità è giusta. Senza, sarei finito al secondo posto”.

Norris ha poi proseguito: “Non so cosa ho sbagliato, ma se c’era bandiera gialla dovevo rispettarla. Se l’avessi vista, l’avrei fatto. Se avessi saputo avrei rallentato, non sono stupido. Ma la regola dice che se non rallenti c’è una penalità. Il team mi ha dato una macchina fantastica. Sono deluso perché non ho dato loro i risultati che meritavano”.