F1, doppietta McLaren in FP2 ad Abu Dhabi. Norris il più veloce, Ferrari all’inseguimento

Va in archivio con una doppietta McLaren la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2024, valevole come ultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lando Norris ha firmato il miglior tempo assoluto in 1’23″517 sul tracciato di Yas Marina, dimostrando un ottimo feeling con la sua MCL38 nella simulazione di qualifica con gomme soft.

Il pilota inglese, secondo nella classifica generale del campionato, ha rifilato 234 millesimi al compagno di squadra australiano Oscar Piastri e quasi mezzo secondo (0.462) alla sorprendente Haas del tedesco Nico Hulkenberg, ottimo terzo con un time-attack di alto livello in cui potrebbe aver spremuto al massimo il potenziale della sua vettura a livello di mappature motore e carico di benzina.

Ferrari non è andata oltre un quarto posto con Carlos Sainz a 0.582 ed un sesto con Charles Leclerc (che ha fatto il tempo però al secondo tentativo di time-attack con gomme a quel punto meno performanti) a 0.684 dalla vetta, in attesa di fare davvero sul serio domani in qualifica. Ricordiamo però che il monegasco della Rossa dovrà scontare una penalità di 10 posizioni in griglia per aver montato in FP1 il terzo pacco batterie dell’anno sulla sua SF-24.

Mercedes sembra in grado di poter svolgere il ruolo di terza forza in campo, inserendosi in quinta piazza con Lewis Hamilton (a 0.602) mentre George Russell ha pasticciato un po’ troppo nel T3 rimediando un distacco di 1″. Simulazione di qualifica fallimentare in casa Red Bull, con il quattro volte iridato Max Verstappen addirittura 17° a 1.081 da Norris.

CLASSIFICA FP2 GP ABU DHABI 2024 F1

1 Lando Norris McLaren 1:23.517

2 Oscar Piastri McLaren +0.234

3 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.462

4 Carlos Sainz Ferrari +0.582

5 Lewis Hamilton Mercedes +0.602

6 Charles Leclerc Ferrari +0.684

7 Valtteri Bottas Kick Sauber +0.713

8 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.718

9 Alexander Albon Williams +0.752

10 Yuki Tsunoda RB +0.980

11 Liam Lawson RB +0.986

12 Pierre Gasly Alpine +1.000

13 George Russell Mercedes +1.017

14 Sergio Perez Red Bull Racing +1.038

15 Zhou Guanyu Kick Sauber +1.040

16 Fernando Alonso Aston Martin +1.057

17 Max Verstappen Red Bull Racing +1.081

18 Lance Stroll Aston Martin +1.169

19 Jack Doohan Alpine +1.444

20 Franco Colapinto Williams +1.748