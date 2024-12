F1, doccia fredda Ferrari: Leclerc il più veloce ad Abu Dhabi, ma sarà penalizzato

Charles Leclerc è il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. Una sessione dedicata a tanti giovani che sono scesi in pista in cui il monegasco è riuscito a piazzarsi davanti a tutti, ma il cambio della batteria al quale è stato costretto per problemi alla vettura all’inizio del turno lo costringerà a una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza domenica.

Il lavoro inizia per tutti con gomma media con una Mercedes che si mette subito a fare tempi interessanti: prima Russell fa 1:25.571 e viene battuto poco dopo da Hamilton in 1:25.566. Ritardo di oltre due secondi e mezzo per Arthur Leclerc alla sua esperienza con la Ferrari, mentre Charles ha problemi alla vettura e si ritrova costretto a cambiare la batteria.

Il numero 16 della Ferrari riesce ad entrare in pista a circa 25 minuti dal termine della sessione e comincia il suo lavoro con le gomme medie, mentre Norris e le Mercedes abbassano notevolmente i tempi con le gomme soft: prima Russell fa 1:25.410, poi il britannico della McLaren risponde e fa 1:24.542 mettendosi largamente al comando, con Hamilton distante 0”264 e Russell a 0”623.

Nel finale di sessione nessuno va più a fare i time attack eccetto Charles Leclerc che, dopo diversi giri con le medie, va a montare le soft a una decina di minuti dalla fine e fa segnare il miglior tempo in 1:24.312, mentre gli altri si concentrano sulla simulazione di passo gara e si aggirano sull’1’29” basso, a differenza di Leclerc che addirittura fa 1’28” basso.