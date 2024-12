F1, pagelle GP Qatar 2024: Verstappen imprendibile, Norris imperdonabile, Sainz impalpabile

PAGELLE GP QATAR 2024 F1

MAX VERSTAPPEN 10: quando tutto sembra remare contro di lui, il campione cambia marcia e va a vincere! Ieri nel corso della sprint Race sembrava staccatissimo rispetto a tutti, da quel momento in avanti non ha più sbagliato niente: pole position e dominio assoluto in gara. La ciliegina sulla torta di una stagione clamorosa.

CHARLES LECLERC 8.5: aveva annunciato che la gara dominicale sarebbe stata incentrata sul consumo delle gomme, e così è stato. Il monegasco se la prende comoda nelle prime fasi dopodiché non sbaglia nulla sfrutta ogni occasione e c’entra un secondo posto di platino sia per la sua stagione sia per il campionato costruttori.

OSCAR PIASTRI 7.5: Ancora una volta è lui a salvare il team inglese. Partito alle spalle del suo compagno di scuderia alla fine è lui a salire sul podio. Conquista punti pesantissimi per la classifica costruttori e conferma per l’ennesima volta di essere un pilota di altissimo profilo.

GEORGE RUSSELL 6.5: Il pilota inglese confidava in ben altro risultato. Partiva dalla pole position e chiude ai piedi del podio. Non sfrutta nel migliore dei modi macchina e situazioni.

PIERRE GASLY 8: Da quando ha scoperto che il prossimo anno non avrà più Ocon Come compagno di scuderia letteralmente cambiato marcia ottimo lungo tutto il corso del weekend in Qatar e oggi semplicemente perfetto.

CARLOS SAINZ 5.5: Ci si aspettava ben altro dal pilota spagnolo oggi. Sin dalle prime fasi si capisce che non ha la forma dei giorni migliori arriva troppo indietro per aiutare la Ferrari nella corsa al titolo costruttori.

LANDO NORRIS 4: Se volevamo l’ennesima riprova che il pilota inglese al momento è ancora lontano anni luce dal poter diventare campione del mondo, l’errore di oggi lo va a sottolineare ulteriormente. Nei momenti clou sbaglia tutto e chiude addirittura 10º dopo la penalizzazione.