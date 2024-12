F1, Carlos Sainz: “Ho spinto come mai prima, ma le McLaren ne avevano di più. Domani voglio vincere”

Carlos Sainz ce l’ha messa tutta ma non è riuscito a centrare la pole position del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo e ultimo appuntamento del Mondiale di F1 2024. Il pilota spagnolo, rimasto solo dopo la beffarda eliminazione di Charles Leclerc nel Q2, si è fermato in terza posizione, con le McLaren che hanno monopolizzato la prima fila.

Sul tracciato di Yas Marina è Lando Norris a fissare la pole position con un clamoroso tempo di 1:22.595 con 209 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, mentre Carlos Sainz è terzo a 229 davanti a un sorprendente Nico Hulkenberg a 391. Quinto crono per Max Verstappen a 350 millesimi, quindi sesto Pierre Gasly a 389, davanti a George Russell settimo a 537, quindi ottavo Fernando Alonso a 601, nono Valtteri Bottas a 609, mentre completa la top10 Sergio Perez a 669.

Al termine delle qualifiche odierne, il pilota all’ultima gara con la scuderia di Maranello ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Oggi ho davvero spinto come mai prima d’ora sapendo anche che sono nel mio ultimo weekend con la Ferrari. Volevo la pole position e mettermi nelle migliori condizioni per domani. Siamo progrediti bene nel corso delle qualifiche ben sapendo che le McLaren partivano con un vantaggio rispetto a tutti. Circa 2-3 decimi. Pensavo di potermi avvicinare, ma nel momento decisivo della Q3 hanno confermato quel gap”.

A questo punto il mirino nel pilota nativo di Madrid è già puntato verso la gara di domani: “Dare tutto quello che abbiamo per vincere la gara e metterci nelle migliori condizioni possibili per il campionato costruttori. Nel mio caso penso che darei tutto quello che ho per vincere, anche perchè non so quando potrò tornare a competere a questi livelli. Emozionato? Per ora no, siamo tutti molto concentrati sull’obiettivo”.