Eurolega, la Virtus Bologna sfida l’Alba Berlino: due punti per lasciare l’ultima piazza e sorridere alla Segafredo Arena

Quella di mercoledì può essere l’ultima chiamata per provare a rilanciare la propria stagione in Eurolega. La Virtus Segafredo Bologna di Luca Banchi è in fondo alla classifica con sole due vittorie, uno score altamente negativo nonostante le ambizioni non altissime a inizio anno. Solo una squadra è stata capace dello stesso cammino delle V Nere, l’Alba Berlino. E il ritorno della Segafredo Arena vedrà proprio i tedeschi sul parquet: chi vince lascia l’avversaria da sola in coda.

I tedeschi, dal loro ritorno nella massima competizione continentale, sono sempre stati una squadra ‘da bassifondi’, nemmeno accarezzando l’accesso ai quarti di finale. Non per niente anche quest’anno sta puntando perlopiù a far emergere i propri talenti, tra cui spiccano gli azzurri Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, che mettono sempre più benzina europea nelle gambe per poter essere protagonisti con la maglia azzurra nel prossimo futuro.

Soltanto due le vittorie dei tedeschi fino ad ora, come Bologna, e uno degli scalpi fino ad ora conquistati è quello dell’altra squadra italiana, una Milano che ha fatto harakiri fra le mura amiche buttando via un vantaggio di 13 punti. Tra le stelle ci sono l’islandese Martin Hermannsson, stella della propria Nazionale, e Trevion Williams, cercato anche da Bologna in estate, mentre a dare manforte sotto le plance è arrivato David Mc Cormack, lasciato andare via da Milano.

Bologna arriva con il morale non troppo alto, anche per la sconfitta patita con Brescia in un finale assurdo. Le sconfitte continentali stanno diventando davvero troppe, con un pattern ormai prestampato: lottando fino alla fine ma facendo mancare sempre qualcosina per prendersi quei due punti che farebbero morale e rilancerebbero la situazione; un successo sarebbe un bel regalo per il ritorno alla Segafredo Arena.