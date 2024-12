Dove vedere in tv Zebre-Benetton Treviso, United Rugby Championship: orario, programma, streaming

Secondo appuntamento, come di consueto nel periodo natalizio, per il derby italiano valido per lo United Rugby Championship 2024-2025: a Parma, domani, sabato 28 dicembre, alle ore 16.00, andrà in scena allo Stadio Lanfranchi il secondo dei due incroci tra Zebre Parma e Benetton Treviso.

Il match d’andata è stato deciso a tempo scaduto dal piazzato di Rhyno Smith che ha regalato alla Benetton Treviso un sofferto successo per 11-10. Zebre Parma, dunque, che arrivano all’appuntamento scottate dalla delusione della sconfitta, con la meta di Zambonin che non è bastata a portare a casa il successo; mentre per i veneti la consapevolezza che serva giocare molto meglio rispetto a una settimana fa per bissare il successo.

La vittoria di Monigo ha portato la Benetton Treviso a 18 punti in classifica, appaiata a ben altre quattro squadre, tutte sulla sottile linea che divide la classifica tra la zona playoff e quella della delusione. Ma è una classifica molto corta, perché se si escludono le prime quattro del ranking, dalla quinta alla dodicesima posizione le squadre sono racchiuse in soli 4 punti, e se si aggiungono Bulls e Sharks (terze e quarte) e Stormers e Ospreys (13° e 14°), sono ben 12 squadre in soli 11 punti.

Per il match dell’ottava giornata dello United Rugby Championship 2024-2025 la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP 2024-2025

Sabato 28 dicembre – 8a giornata – Stadio Lanfranchi (Parma)

16.00 Zebre Parma – Benetton Treviso – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204)

