Volley, Trento e Civitanova squadre da battere al Mondiale per club ma attenzione alle brasiliane

Sarà ancora Italia contro Brasile per l’assegnazione del Mondiale per Club di volley maschile in programma a la Sabiazinho Arena di Uberlandia dal 10 al 15 dicembre prossimi. Le quattro squadre più attrezzate sono proprio le due italiane, Trento e Civitanova e le due brasiliane, Sada Cruzeiro e Praia Clube. Difficile che arrivino sorprese dalle altre squadre iscritte al torneo.

L’Italia arriva a questa competizione con grandi aspettative, forte del dominio di Perugia nelle ultime due edizioni del torneo. Stavolta saranno Itas Trentino, fresca vincitrice della CEV Champions League 2023-24, e Cucine Lube Civitanova, chiamata a rappresentare il Belpaese al posto della seconda classificata Jastrzebski Wegiel che ha rinunciato, a cercare di tenere il trofeo in patria.

Le due formazioni italiane si sono affrontate la settimana scorsa in campionato e la Lube, un po’ a sorpresa, ha vinto la sfida diretta confermando di aver trovato in questo primo scorcio di stagione una condizione e un’amalgama che erano difficilmente prevedibili alla vigilia. Tanta voglia di riscatto per Trento nella speranza che le due squadre che rappresentano la Superlega possano trovarsi una di fronte all’altra nell’atto conclusivop della rassegna iridata.

La Lube Civitanova è inserita nel girone A con gli egiziani dell’Al Ahly, gli iraniani del Sirjan e i brasiliani del Praia Clube, mentre Trento è inserito nel girone B contro la squadra di riferimento del movimento verde-oro, il Sada Cruzeiro, gli argentini del Ciudad Voley e gli iraniani del Shahdab Yazd.

La Lube debutterà martedì alle 17.30 contro gli iraniani del Sirjan, squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato iraniano e la Champions League asiatica battendo in finale l’altra squadra iraniana presente in Brasile, lo Shahdab Yazd. Gli iraniani hanno vinto il loro secondo scudetto nazionale ma in questa stagione stanno incontrando qualche difficoltà, infatti dopo 12 giornate occupano la terza posizione a 5 lunghezze dalla capolista, lo Shahrdari Urmia. La formazione di Sijrjan finora ha vinto 7 partite e subito 5 sconftte e arriva da quattro vittorie a fila.

L’allenatore è iraniano, come tutti i giocatori, ed è Behrouz Ataei Nouri, ex giocatore ed ex tecnico fino al 2023 della Nazionale iraniana. L’alzatore è Ali Ramezani, 26 anni, nessuna esperienza fuori dall’Iran, al secondo anno al Sirjan, affiancato da Ashkan Haghdoost e da Abbas Zarei. L’opposto è Ali Hajipour, 23 anni, anche lui alla seconda stagione al Sirjan. In panchina il giovane Amir Karami.

In banda giocano il 27enne Esmail Mosafer, arrivato lo scorso anno dal Tabiat Eslamshahr e Amin Khalili Khajeh, classe 2001, alla quarta stagione con la maglia del Sirjan. In panchina ma pronti a subentrare Alireza Abdolhamidi, 22 anni, arrivato lo scorso anno dal Paykan Tehran e Rasoul Shahsavari, 31 anni. Al centro una vecchia conoscenza del campionato italiano, Seyed Mohammad Mousavi, in forza al Piacenza nella stagione 2020-21, 37 anni, un passato anche in Polonia e in Turchia e Mohammad Valizadeh, dallo scorso anno al Sirjan. In panchina c’è il 19enne Armin Ghelichniazi. I liberi sono il 38enne Mehdi Marandi, alla terza stagione al Sirjan dopo l’esperienza al Foolad Mobarakeh Sepahan e Amirtaha Ghasemi.

Mercoledì 11 alle 21 la formazione marchigiana se la vedrà con il Praia Clube, la formazione di casa che nella stagione scorsa è stata terza nel campionato locale il Mineirao ed ha concluso all’ottavo posto il campionato brasiliano. Nella stagione in corso la formazione di Uberlandia occupa la terza posizione nella classifica del campionato brasiliano in coabitazione con il Volei Renata. Con 5 vittorie e 3 sconfitte nelle otto gare fin qui disputate, i brasiliani arrivano dal successo esterno sul campo del Suzano Volei.

L’allenatore è Gustavo Preturlon che ha quasi sempre allenato in Brasile salvo un paio di blitz in Giappone e Kuwait. In cabina di regia c’è Gustavo Nogueira, 29 anni, una sola stagione in Europa al Melilla in Spagna, affiancato da Bruno Henrique Alves, 35enne giramondo che ha giocato, tra gli altri, in club ciprioti, libanesi e arriva da Israele e dal 20enne Arthur Jaeger. L’opposto titolare è Franco Paese, in passato anche al Paris Volley, approdato quest’anno al Paraia Clube dal Vedacit/Volei Guarulhos. In panchina c’è Wallaf Oliveira, che in passato ha giocato a Ibiza nel campionato spagnolo e nel Pamvochaikos in Grecia ed è arrivato quest’anno dal Joinville Volei.

In banda i titolari sono Lucas Loh, 33 anni, tornato in Brasile nel 2001 dopo esperienze in Turchia, Polonia e Francia e arrivato quest’anno dall’Itambe Minas e Maicon Franca, 20 anni arrivato quest’anno dall’Araguari Volei/EVA. In panchina ci sono Bruno Temponi, 38 anni, un passato anche in Italia a Segrato nel 2010/2011 e nella Revivre Milano nel 2015/2016 e Rafael Bairros, 28 anni, passato dall’Ungheria arrivato quest’anno dal Brasilia. Al centro i titolari sono Eliezer Dutra, 25 anni, proveniente dal campionato portoghese dove giocava nel Fonte do Bastardo e Pietro Santos, 23 anni ex Araguari Volei. In panchina siede Guilherme Rech, prelevato dal Sada Cruzeiro in estate. I liberi sono Pedro Henrique Tomasi, 23 anni, titolare, al quarto anno in forza al Praia Clube e Joao Pedro Centola, 19 anni, proveniente dalle giovanili del Sada Cruzeiro.

La terza squadra del girone è l’Al Ahly, formazione egiziana che lo scorso anno ha vinto tutte le competizioni a cui ha partecipato, campionato, coppa e supercoppa egiziana e Champions League africana battendo in finale i tunisini del Bouloudia Boussalem. La squadra allenata da Fernando Munoz Benitez è già da una decina di giorni in Brasile dove sta preparando questo torneo visto che il campionato egiziano è fermo. Squadra molto esperta, anche con qualche quarantenne giramondo, quella africana, capace di offrire sprazzi di buon volley.

Gli alzatori sono Abdallah Bekhit, 41 anni e un passato anche in Italia con Treviso nel 2006/07 e Montichiari nel 2007/08, alla ottava stagione nell’Al Ahly e Hossam Youssef, 34 anni, bandiera della squadra del Cairo. L’opposto è Ahmed Salah, 40 anni, alla quarta stagione al Cairo, ex Halkbank, Galatasary e Kalinigrad e il 21enne Zyad Osama, proveniente dall’Al-Ahli,

Le bande sono Muhammed Asran, classe 1996, al quarto anno all’Al Ahly, Ahmed Azab Abdelrahman, 24 anni, arrivato due stagioni fa dal Petroljet SC e Youssef Amdy Awad che ha giocato in spiaggia allo Stade Poitein e Mustafa Jaber. I centrali sono Abd Elhalim 36 anni, da sempre all’Al Ahly così come Abdelrahman Seoudy, 27 anni, Khaled Adel, 28 anni, arrivato in estate dall’Alexandria Sporting Club e Mohamed Osman Elhaddad, arrivato due stagioni fa dal Petroljet SC. I liberi sono Mohammed Ramadan, 29 anni, che ha sempre vestito questa maglia e il cubano Yonder Garcia approdato in Egitto nel 2022 dopo tanti anni nelle file dei Capitalinos de La Habana.

L’Itas Trentino debutterà martedi’ 10 dicembre alle 14.00 con gli iraniani vice-campioni d’Asia e vice campioni di Iran dello Shahdab Yazd. La squadra iraniana occupa la seconda posizione della Lega nazionale a un punto dalla capolista Shahrdari, forte di 10 vittorie e sole due sconfitte in 12 partite. L’allenatore è l’iraniano Rahman Mohammadirad.

L’alzatore è il giovane Iilshan Davoodipour che sta giocando frequentemente, 21 anni, prodotto del vivaio locale, affiancato da un brasiliano, il 31enne Paulo Iury Lamounier, un vero giramondo che ha giocato in Cambogia, Indonesia, India e anche in Europa all’Espinho in Portogallo, prima di approdare in Iran, lo scorso anno. L’opposto è una vecchia conoscenza del campionato italiano, Amir Ghafour, 33 anni, ex Monza e Civitanova, arrivato in patria in estate dal Rapid Bucarest che si gioca il posto con Mohsen Delavari, 23 anni, finora sempre in Iran, prelevato in estate dal Pas Gorgani.

In banda giocano il pakistano Usman Faryad Ali, 25 anni, arrivato lo scorso anno in Iran all’Hoorsun Ramsar e Mehdi Kolbadi, Ali Asghar Mirosseini, che può ricoprire anche il ruolo di libero, 35 anni, da sei stagione allo Shahdab e Younes Javan, arrivato l’anno scorso dal Sepeh Sadra. Al centro i titolari sono il 19enne Shayan Mehrabi e il cubano Javier Concepcion Rojas, esperienze in Polonia, Francia e Russia e lo scorso anno al Nizhny Novgorod. In panchina Masoud Gholami, 33 anni, arrivato nel 2022 dal Foolad Mobarakeh Sepahan e Seyedreza Sadatolhosseini, 24 anni. I liberi sono Mohammadreza Moazzen,, 33 anni arrivato nel 2021 dal Saipa Tehran e il giovane Rahmat Gholami.

Nella seconda sfida mercoledì 11 alle 21.00 l’Itas Trentino affronta la Ciudad Volei formazione argentina di Buenos Aires che lo scorso anno ha vinto coppa e campionato in patria ed ha chiuso al secondo posto alle spalle del Sada Cruzeiro la Champions League sudamericana. Gli argentini dopo sei partite della loro Liga sono secondi a due punti dalla capolista La Rioja e arrivano da un successo in campionato sul campo del Tucuman de Gimnsaia. Movimento interessante, quello argentino, da cui spesso i maggiori club italiani hanno attinto.

La squadra argentina è allenata da Hernan Ferraro e non può più contare da qualche settimana sul suo uomo più rappresentativo, molto conosciuto in Italia, Facundo Conte che ha deciso di abbandonare l’attività agonistica dopo la sfida con il Velez Sarsfield. Gli alzatori sono l’espertissimo 41enne Demian Gonzalez, prelevato dal Renata Campinas, in Europa all’Halkbank e Constanta in Romania e il 26enne Tomas Steeman, già in Spagna all’UBE L’Illa Grau. Gli opposti sono il nazionale argentino Jonas Ponzio, 24 anni arrivato lo scorso anno dal River Plate e German Gomez, 21 anni, che lo scorso anno giocava in Francia nel Montpellier.

In banda titolare fisso è Nicolas Lazo, anche lui ex Montpellier, 25 anni, proveniente dall’Al Nassr in Arabia Saudita, mentre si giocano l’altro posto Mauro Zelayeta, 24 anni, ex Pamesa Teruwel Voleibol, in Spagna, il diciottenne prodotto del vivaio locale Pedro Vanzetti e un altro diciottenne, Fausto Diaz. I centrali sono Nahuel Garcia, 20 anni, prodotto del vivaio locale come Gustavo Maciel, 22 anni, Rodrigo Soria, 22 anni, arrivato nel club nel 2018, Sergio Soria, 27 anni, prodotto del vivaio locale, un’esperienza in Europa l’anno scorso a Basilea nel campionato elvetico e il 17enne Gonzalo Pedernera. I liberi sono Damian Zalcman 27 anni, da sempre al Ciudad Voley e il 20enne Manuel Albrecht.

Il terzo match, l’Itas lo disputerà venerdì alle 0.30 contro i brasiliani del Sada Cruzeiro. Di fronte ci saranno le due squadre che per più volte si sono aggiudicate questo titolo: in cinque occasioni la coppa è stata alzata da Trento, in quattro dai brasiliani, l’ultima nel 2021 in finale contro la Lube Civitanova. Il Sada nella scorsa stagione ha vinto la Champions sudamericana ma ha chiuso solo al quinto posto la Lega brasliana, riscattandosi con la conquista della Coppa Nazionale. Quest’anno ha già alzato la Supercoppa e in campionato viaggia al primo posto con 8 vittorie e una sconfitta dopo nove gare con tre punti di vantaggio sul Minas.

L’allenatore è Filipo Ferraz, mentre l’alzatore titolare è Rodrigo Ribeiro, 38 anni, carriera infinita a livello nazionale, un solo blitz in Europa alla Dinamo Bucarest nel 2020/21, spalleggiato da Matheus Goncalves, 27 anni, arrivato in estate dal Farma Conde Volei San Josè. L’opposto è un’istituzione al Sada ed è stato grande protagonista nella Nazionale verde-oro, Wallace, alla quinta stagione con la maglia del Sada, al suo fianco c’è il 24enne Oppenkoski, arrivato nel 2019 dal Lavras Volei.

In banda i titolari sono altri due giocatori molto conosciuti anche a livello mondiale, Rodrigo Leao, classe 1996, alla nona stagione con il Sada e Douglas Souza che in Italia è passato tre stagioni fa per vestire la maglia di Vibo Valentia ed è arrivato in estate dal Farma Conde Volei Sao Josè. In panchina ci sono Gabriel Vaccari, al terzo anno nelle file del Sada dopo l’esperienza francese del Tourcoing Lille Metropole, il 19enne Martos Antonio Neto e il 19enne Felipe Parra, entrambi prodotti del vivaio locale. Al centro Otavio Pinto, 32 anni, da nove al Sada e uno dei più grandi in tutti sensi centrali brasiliani, Lukas Saatkamp, Lucao che in Italia ha giocato a Modena e che è approdato al Sada nel 2022 dal Volei Renata. In panchina ci sono il colombiano 19enne Juan Velasco e Cledenilson Souza, al settimo anno con la maglia del Sada. I liberi sono Alexandre Elias arrivato lo scorso anno dal Volei Renata e Lucas Batista, ex Araguari Volei.