Djokovic-Del Potro, esibizione a Buenos Aires: programma, orario, tv e streaming

Questa sera Juan Martin del Potro saluterà il pubblico argentino e tutto il mondo del tennis in un’esibizione attesissima a Buenos Aires con Novak Djokovic. Il serbo ha accettato l’invito e i due giocheranno di fronte ai 15500 spettatori dell’Estadio Mary Terán de Weiss di Buenos Aires.

Del Potro ha giocato il suo ultimo incontro ufficiale nel febbraio 2022 contro Delbonis a Buenos Aires e ha confessato in un lungo video emerso sui suoi profili social qualche giorno fa di essere pervaso da dolori in tutte le parti del corpo e di sperare di trovare almeno qualche ora di sollievo in questa esibizione con Nole.

L’esibizione ha come titolo “El último desafío” (L’ultima sfida). Nell’avvicinamento a questo grande evento, ieri Djokovic ha partecipato alla cerimonia della finale della Libertadores portando in campo il trofeo prima della sfida tra Botafogo e Atletico Mineiro e alle 21.00 italiane si svolgerà questa bella iniziativa. Ancora non è prevista copertura televisiva o streaming, ma non è escluso che all’ultimo qualcuno si possa accaparrare i diritti.

DJOKOVIC-DEL POTRO, PROGRAMMA ESIBIZIONE A BUENOS AIRES

Domenica 1° dicembre

Ore 21.00 (orario italiano

Novak Djokovic vs Juan Martin del Potro – Estadio Mary Terán de Weiss di Buenos Aires

DJOKOVIC-DEL POTRO: DOVE VEDERE IN TV E STREAMING L’ESIBIZIONE

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista