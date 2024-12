DIRETTA F1, GP Qatar 2024 LIVE: Safety Car, contatto tra Leclerc e Piastri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

5° giro/57 Si addormenta Leclerc e viene infilato all’interno da Piastri. Questo sorpasso può compromettere le velleità della Ferrari.

4° giro/57 Verstappen si è confermato il n.1 anche in fase di partenza. La Safety Car sta per rientrare ai box, tra poco si ricomincia.

4° giro/57 Prosegue la neutralizzazione della gara.

3° giro/57 L’incidente che ha provocato la Safety Car.

LAP 2 / 57 ⚠️ SC DEPLOYED ⚠️ Colapinto, Ocon and Hulkenberg collide at T1. The Haas has a puncture, the others are out #F1 #QatarGP pic.twitter.com/xKWIIWGov8 — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

2° giro/57 Al comando Verstappen, seguito da Norris, Russell, Leclerc, Piastri, Sainz, Perez, Alonso, Hamilton e Tsunoda.

2° giro/57 Piastri e Leclerc si sono toccati, un ruota a ruota davvero elettrizzante. Il pilota della Ferrari è passato.

Incidente tra Colapinto e Ocon: Safety Car!

1° giro/57 Partenza da incubo per Russell, che è terzo. Al comando Verstappen davanti a Norris. Leclerc sorpassa Piastri dopo un contatto! 6° Sainz.

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP del Qatar 2024 di F1!

17.02 I piloti si posizionano sulla griglia di partenza.

17.01 Tutti i piloti iniziano con gomme medie, tranne Hulkenberg (Haas) che monta le hard.

17.00 Giro di formazione.

16.59 Leclerc ha rotto la cannuccia collegata al casco. Non potrà bere.

16.58 Saranno 57 i giri da percorrere.

16.51 La Ferrari, per quanto consentirà la macchina, dovrà attaccare. Magari anche cercando di attuare una strategia rischiosa con le gomme. A questo punto non c’è più nulla da perdere.

16.45 Per quanto visto nella Sprint, il favorito n.1 sembra George Russell. La Mercedes si esalta quando le temperature non sono alte.

16.41 Guardando la griglia di partenza e la classifica costruttori, alla Ferrari serve un episodio per riaprire il discorso iridato in vista dell’ultima gara ad Abu Dhabi.

16.40 La classifica costruttori:

1. McLaren 623

2. Ferrari 593

3. Red Bull 556

4. Mercedes 434

5. Aston Martin 86

6. Haas 52

7. Alpine 49

8. RB 46

9. Williams 17

10. Sauber 0

16.37 La classifica del Mondiale piloti:

1. Max Verstappen (Red Bull) 404

2. Lando Norris (McLaren) 347

3. Charles Leclerc (Ferrari) 323

4. Oscar Piastri (McLaren) 276

5. Carlos Sainz (Ferrari) 263

6. George Russell (Mercedes) 222

7. Lewis Hamilton (Mercedes) 211

8. Sergio Perez (Red Bull) 152

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62

10. Nico Hulkenberg (Haas) 37

11. Yuki Tsunoda (RB) 30

12. Pierre Gasly (Alpine) 26

13. Lance Stroll (Aston Martin) 24

14. Esteban Ocon (Alpine) 23

15. Kevin Magnussen (Haas) 14

16. Alexander Albon (Williams) 12

17. Daniel Ricciardo (RB) 12

18. Oliver Bearman (Ferrari / Haas) 7 (6 in Ferrari ed 1 in Haas)

19. Franco Colapinto (Williams) 5

20. Liam Lawson (RB) 4

21. Zhou Guanyu (Sauber) 0

22. Logan Sargeant (Williams) 0

23. Valtteri Bottas (Sauber) 0

16.35 Non a caso, nell’arco del 2022-2023, è stato fortemente ammodernato allo scopo di renderlo adeguato agli elevati standard del Circus. Edificato fra il 2003 e il 2004, è stato concepito pensando alle moto, che infatti vi corrono costantemente. La “fame di fama” del Qatar, reduce peraltro da un’edizione faraonica dei Mondiali di calcio, ha fatto sì che questa pista prettamente motociclistica ora accolga anche i bolidi del Circus.

16.32 Il Qatar sta ormai facendo breccia nel calendario di F1, seppur a oggi vi si sia corso due volte sole. Bisognerà fare l’abitudine all’autodromo di Lusail, poiché nel 2021 gli organizzatori firmarono un accordo della durata decennale con Liberty Media. In linea teorica l’edizione inaugurale avrebbe dovuto essere quella del 2023, ma tre anni orsono si imbastì in fretta e furia un GP “anticipato” per recuperare quello d’Australia, cancellato a causa degli strascichi della pandemia.

16.22 La griglia di partenza:

1 George Russell (Mercedes) Q3

2 Max Verstappen (Red Bull) Q3*

3 Lando Norris (McLaren) Q3

4 Oscar Piastri (McLaren) Q3

5 Charles Leclerc (Ferrari) Q3

6 Lewis Hamilton (Mercedes) Q3

7 Carlos Sainz (Ferrari) Q3

8 Fernando Alonso (Aston Martin) Q3

9 Sergio Perez (Red Bull) Q3

10 Kevin Magnussen (Haas) Q3

11 Pierre Gasly (Alpine) Q2

12 Guanyu Zhou (Kick Sauber) Q2

13 Valtteri Bottas (Kick Sauber) Q2

14 Yuki Tsunoda (Team RB) Q2

15 Lance Stroll (Aston Martin) Q2

16 Alex Albon (Williams) Q1

17 Liam Lawson (Team RB) Q1

18 Nico Hulkenberg (Haas) Q1

19 Franco Colapinto (Williams) Q1

20 Esteban Ocon (Alpine) Q1

* = penalizzato di una posizione

16.21 Si comincia alle ore 17.00.

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Qatar a Lusail, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024.

La McLaren si presenta a questa domenica con un vantaggio di 30 punti nei confronti della Ferrari, vantaggio che è stato ampliato di sei punti ieri nella Sprint Race con la doppietta firmata Piastri-Norris. La Rossa deve cercare di non perdere 14 punti o più nei confronti della scuderia inglese per rimanere in corsa fino ad Abu Dhabi: in caso di margine di 44 punti il Mondiale sarebbe deciso con una gara d’anticipo e non si andrebbe fino alla gara negli Emirati Arabi.

Per la Ferrari la posizione di partenza sarà veramente deficitaria: Leclerc scatterà dalla quinta casella e Sainz dalla settima, entrambi dietro alle due McLaren che occuperanno tutta la seconda fila. Il passo gara del Cavallino Rampante sembra essere competitivo come mostrato da Leclerc con due giri veloci nel finale della Sprint Race, ma il traffico sarà tanto e costruire una gara da podio sarà arduo.

Arduo anche perché dalla prima fila ci sono due piloti in formissima come Max Verstappen e George Russell. Da una parte il fresco quattro volte campione del mondo che è cresciuto radicalmente dopo una Sprint Race anonima, dall’altra il dominatore della gara di Las Vegas. Sarà difficile per tutti mettersi alle spalle piloti così forti e che fanno così tanto la differenza specie in questo periodo. L’olandese partirà secondo per una penalizzazione per un impeding proprio nei confronti di Russell, ma è facile pensare che i due si diano battaglia sin dalla partenza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della gara del Gran Premio del Qatar a Lusail, penultimo appuntamento della stagione. Si parte alle 17.00. Buon divertimento!