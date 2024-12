Cricket, le convocate dell’Italia per gli Europei: 15 azzurre alla ricerca del titolo continentale

La seconda edizione dello European Cricket Women’s Championship è scattata a Malaga, in Spagna, con la Challenger Division, mentre per vedere all’opera l’Italia occorrerà attendere la Premier Division, in programma dal 15 al 20 dicembre, in cui le azzurre affronteranno le selezioni di Inghilterra XI, Irlanda XI, Scozia XI e Paesi Bassi XI.

Il principale torneo continentale di cricket femminile, organizzato da European Cricket Network, si disputerà al Cartama Oval di Malaga: le azzurre vogliono lanciare la sfida alle campionesse in carica di Inghilterra XI. Il round robin si svolgerà da domenica 15 a giovedì 19 dicembre, mentre venerdì 20 si disputerà la fase finale.

Nel round robin l’Italia affronterà le altre quattro selezioni per due volte, per un totale di otto incontri e due turni di riposo: le prime quattro classificate si affronteranno nell’ultima giornata per il titolo. La sfida tra le prime due della classe definirà la prima finalista, mentre la squadra sconfitta affronterà la vincente dell’incontro tra quarta e terza, che andrà a definire la seconda qualificata al match che assegnerà il titolo.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

1.⁠ ⁠Emilia Louise Bartram (Cap) (Padova CC)

2.⁠ ⁠Dilaisha Rishani Fernando Nanayakkara Mahaguruge (Roma CC)

3.⁠ ⁠Methnara Rathnayake Mudiyanselage (Roma CC)

4.⁠ ⁠Kumudu Niranjala Peddrick Jansa Bolonghe (Roma CC)

5.⁠ ⁠Thilini Chathurika Mahamalage Fernando (Roma CC)

6.⁠ ⁠Ilenia Elisa Janet Sims (Phoenix Sports Club)

7.⁠ ⁠Pasindi Sewmini Kanankege (Phoenix Sports Club)

8.⁠ ⁠Himanshi Akarsha Daluwatta Patabendige (Royal Padova CC)

9.⁠ ⁠Emma Charlotte Bridgeman Moore (Royal Padova CC)

10.⁠ ⁠Sadalee Vasana Fernando Malwatta Liyanage (Royal Padova CC)

11.⁠ ⁠Teshani Charunika Araliya Kankanamage (Roma CC)

12.⁠ ⁠Luana Mary Sims (New St. Anthony CC)

13.⁠ ⁠Alexia Kontopirakis (Stellenbosch CC)

Riserve

14.⁠ ⁠Nimesha Ekanayake Asuramanage (Roma CC)

15.⁠ ⁠Kirandeep Kaurr (Royal Padova CC)

Head Coach: Maw Basnayake Prabath Maneendrajith Ekneligoda

Assistant Coach: Thushara Salinda S. Samarakoon Gedara

Manager: Sonia Toffoletto

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

15/12: Italia-Paesi Bassi XI

16/12: Irlanda XI-Italia

16/12: Italia-Scozia XI

17/12: Inghilterra XI-Italia

18/12: Paesi Bassi XI-Italia

18/12: Italia-Irlanda XI

19/12: Inghilterra XI-Italia

19/12: Italia-Scozia XI