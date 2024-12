Cricket femminile, Italia sconfitta dalle campionesse in carica di Inghilterra XI agli Europei T10

Arriva la terza sconfitta in quattro gare per l’Italia nella terza giornata degli Europei 2024 di cricket femminile T10 (format non olimpico): al Cartama Oval di Malaga, in Spagna, le azzurre cedono alle campionesse in carica di Inghilterra XI.

L’Italia cede quest’oggi in maniera abbastanza netta alle inglesi, a causa di un innings d’attacco nel quale mettono a segno soltanto 64 runs nei 10 overs previsti. Le campionesse in carica non ci mettono poi tanto a chiudere le ostilità, dato che le 65 runs necessarie arrivano in 4.4 overs, vincendo così la sfida per 10 wickets.

Inghilterra XI si riscatta così dall’inattesa battuta d’arresto, giunta in mattinata, contro Scozia XI, che vince per 127/3 (9.3) – 126/4 (10.0) in un finale tiratissimo, imponendosi per 7 wickets. Le scozzesi si ripetono poco dopo contro Irlanda XI, battuta per 70/6 (10.0) – 57 (10.0), vincendo per 13 runs.

Nell’altro match di giornata, infine, Irlanda XI cede il passo anche a Paesi Bassi XI con il punteggio di 87/7 (10.0) – 124/3 (10.0), con le vittoriose per 37 runs. Domani ci sarà un doppio impegno per l’Italia, dato che le azzurre sfideranno Paesi Bassi XI e poi Irlanda XI, nello scontro diretto per il passaggio alla seconda fase.

Al termine del round robin le prime quattro classificate si affronteranno nell’ultima giornata per il titolo: la sfida tra le prime due della classe definirà la prima finalista, mentre la squadra sconfitta affronterà la vincente dell’incontro tra quarta e terza, nel match che andrà a definire la seconda qualificata all’ultimo atto.

EUROPEI CRICKET FEMMINILE T10 2024

Risultati

Inghilterra XI-Paesi Bassi XI 97/3 (7.2)-96/9 (10.0) Inghilterra XI vince per 7 wickets

Scozia XI-Irlanda XI 56/8 (10.0)-60/2 (3.5) Irlanda XI vince per 8 wickets

Italia-Paesi Bassi XI 91/7 (10.0)-113/8 (10.0) Paesi Bassi XI vince per 22 runs

Inghilterra XI-Scozia XI 77/7 (10.0)-61/9 (10.0) Inghilterra XI vince per 16 runs

Irlanda XI-Italia 85/8 (10.0)-88/2 (6.4) L’Italia vince per 8 wickets

Paesi Bassi XI-Scozia XI 89/3 (10.0)-85/5 (10.0) Paesi Bassi XI vince per 4 runs

Inghilterra XI-Irlanda XI 114/4 (10.0)-95 (9.1) Inghilterra XI vince per 19 runs

Italia-Scozia XI 71 (8.5)-71/7 (10.0) Scozia XI vince alla Golden Ball

Scozia XI-Inghilterra XI 127/3 (9.3)-126/4 (10.0) Scozia XI vince per 7 wickets

Irlanda XI-Paesi Bassi XI 87/7 (10.0)-124/3 (10.0) Paesi Bassi XI vince per 37 runs

Inghilterra XI-Italia 65/0 (4.4)-64/6 (10.0) Inghilterra XI vince per 10 wickets

Scozia XI-Irlanda XI 70/6 (10.0)-57 (10.0) Scozia XI vince per 13 runs

Classifica

Inghilterra XI 8 (5 partite)

Paesi Bassi XI 6 (4 partite)

Scozia XI 6 (6 partite)

Italia 2 (4 partite)

Irlanda XI 2 (5 partite)