Cricket femminile, l’Italia batte Irlanda XI ma poi cede a Scozia XI alla Golden Ball agli Europei T10

Si chiude con un bilancio di una vittoria ed una sconfitta la seconda giornata degli Europei 2024 di cricket femminile T10 (format non olimpico) per l’Italia: al Cartama Oval di Malaga, in Spagna, le azzurre nel doppio impegno odierno dapprima superano Irlanda XI, poi cedono a Scozia XI alla Golden Ball.

Le azzurre regolano nel primo incontro disputato Irlanda XI, imponendosi per 8 wickets con lo score di 88/2 (6.4)-85/8 (10.0), poi nel secondo match di giornata si arrendono alla Golden Ball a Scozia XI, dopo il pareggio per 71 (8.5)-71/7 (10.0), con l’Italia frenata dalla caduta dei 10 wickets nell’innings d’attacco dopo 8.5 overs.

Vincono, nelle altre due sfide del programma odierno, Inghilterra XI, che resta a punteggio pieno battendo per 19 runs Irlanda XI col punteggio di 114/4 (10.0)-95 (9.1), e Paesi Bassi XI, che piega per 4 runs Scozia XI con lo score di 89/3 (10.0)-85/5 (10.0). Domani l’Italia affronterà Inghilterra XI.

Al termine del round robin le prime quattro classificate si affronteranno nell’ultima giornata per il titolo: la sfida tra le prime due della classe definirà la prima finalista, mentre la squadra sconfitta affronterà la vincente dell’incontro tra quarta e terza, nel match che andrà a definire la seconda qualificata all’ultimo atto.

EUROPEI CRICKET FEMMINILE T10 2024

Risultati

Inghilterra XI-Paesi Bassi XI 97/3 (7.2)-96/9 (10.0) Inghilterra XI vince per 7 wickets

Scozia XI-Irlanda XI 56/8 (10.0)-60/2 (3.5) Irlanda XI vince per 8 wickets

Italia-Paesi Bassi XI 91/7 (10.0)-113/8 (10.0) Paesi Bassi XI vince per 22 runs

Inghilterra XI-Scozia XI 77/7 (10.0)-61/9 (10.0) Inghilterra XI vince per 16 runs

Irlanda XI-Italia 85/8 (10.0)-88/2 (6.4) L’Italia vince per 8 wickets

Paesi Bassi XI-Scozia XI 89/3 (10.0)-85/5 (10.0) Paesi Bassi XI vince per 4 runs

Inghilterra XI-Irlanda XI 114/4 (10.0)-95 (9.1) Inghilterra XI vince per 19 runs

Italia-Scozia XI 71 (8.5)-71/7 (10.0) Scozia XI vince alla Golden Ball

Classifica

Inghilterra XI 6 (3 partite)

Paesi Bassi XI 4 (3 partite)

Irlanda XI 2 (3 partite)

Italia 2 (3 partite)

Scozia XI 2 (4 partite)