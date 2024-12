Combinata nordica, Coppa del Mondo Lillehammer 2024: programma, orari, tv, streaming

Da giovedì 5 a domenica 8 dicembre si terrà a Lillehammer la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di combinata nordica. Gli uomini tornano dunque subito in azione dopo l’appuntamento inaugurale di Ruka, ma la località norvegese sarà teatro inoltre questo weekend della prima prova del circuito maggiore femminile.

Fari puntati sul fenomenale padrone di casa Jarl Magnus Riiber, che proverà a riprendersi il pettorale giallo di leader della generale dopo aver chiuso il trittico di gare finlandesi a -10 dal tedesco Vinzenz Geiger. Possibili protagonisti per la zona podio anche gli altri teutonici Julian Schmid, Johannes Rydzek e Manuel Faisst, i norvegesi Joergen Graabak e Jens Luraas Oftebro e la pattuglia austriaca.

Nel fine settimana scandinavo si gareggerà su due format diversi per entrambi i sessi: Gundersen (su trampolino piccolo) e Individual Compact (Normal Hill per le donne, Large Hill per gli uomini). Tutti i segmenti di gara verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport ed in streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di combinata nordica a Lillehammer.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA LILLEHAMMER 2024

Venerdì 6 dicembre

Ore 11.50 Segmento di salto Gundersen su trampolino piccolo donne a Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 14.30 Segmento di fondo 5 km Gundersen donne a Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 2

Sabato 7 dicembre

Ore 9.30 Segmento di salto Individual Compact su trampolino piccolo donne a Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 10.20 Segmento di salto Gundersen su trampolino piccolo uomini a Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 13.45 Segmento di fondo 5 km Individual Compact donne a Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 14.30 Segmento di fondo 10 km Gundersen uomini a Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 1

Domenica 8 dicembre

Ore 11.15 Segmento di salto Individual Compact su trampolino grande uomini a Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 14.00 Segmento di fondo 7,5 km Individual Compact uomini a Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 1