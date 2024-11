Combinata nordica, Johannes Rydzek torna alla vittoria dopo più di cinque anni. Tripletta tedesca a Ruka

È la Germania a fare la voce grossa nella seconda gara della Coppa del Mondo di combinata nordica in quel di Ruka: in terra finlandese è andata in scena la prima Gundersen, con 10 km da percorrere sugli sci stretti e la vittoria è andata a Johannes Rydzek. Il fenomeno teutonico torna a vincere a distanza di oltre cinque anni nel massimo circuito internazionale: l’ultimo successo risale al gennaio 2019.

Prova spettacolare da parte del 32enne che trova un gran salto e poi decide di fare gara solitaria nel fondo. Nessuno tiene il suo passo e gli inseguitori terminano ad un minuto dalla vetta. Alle sue spalle, a completare la festa tedesca, ci sono il secondo posto di Julian Schmid ed il terzo di Vinzenz Geiger, entrambi sul podio anche ieri. Una super tripletta per la Germania, con Jarl Magnus Riiber solo quarto al traguardo.

In casa Italia il migliore è Raffaele Buzzi, trentaduesimo. Gli altri: Manuel Senoner, quarantaduesimo, Aaron Kostner, quarantacinquesimo, Iacopo Bortolas, quarantottesimo, Domenico Mariotti, cinquantunesimo.