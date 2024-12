Combinata nordica, Geiger vince la Mass Start a Ruka davanti a Riiber e Faisst. Un azzurro in zona punti

Dopo la clamorosa tripletta di ieri nella Gundersen, arriva un altro risultato di spicco per la Germania nell’ultimo atto della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2024-2025 di combinata nordica. Vinzenz Geiger ha vinto a sorpresa la Mass Start di Ruka, centrando così il terzo podio consecutivo del weekend grazie ad una prestazione di spessore in entrambi i segmenti di gara.

Il 27enne tedesco, campione olimpico in carica sul trampolino piccolo, ha sfruttato al meglio il secondo posto nella 10 km mattutina di fondo con partenza in linea, trovando poi un salto estremamente competitivo sul Large Hill finlandese che gli ha consentito di scavalcare il connazionale Julian Schmid (scivolato in quinta piazza) e nel frattempo di resistere alla rimonta del favorito Jarl Magnus Riiber.

Il fuoriclasse norvegese, decimo nella prova sugli sci stretti ma a stretto contatto con i primi, non è riuscito a fare il vuoto sul trampolino dovendosi accontentare della piazza d’onore a 1.1 punti da Geiger, che ha festeggiato l’undicesima affermazione individuale della carriera nel circuito maggiore (la prima da quasi due anni a questa parte).

Riiber, al 100° podio individuale in Coppa del Mondo, ha preceduto di mezzo punto il teutonico Manuel Faisst, mentre l’austriaco Franz-Josef Rehrl si è inventato un salto devastante recuperando ben 36 posizioni (ha chiuso 40° il segmento di fondo) e fermandosi ai piedi del podio con un distacco di 4.9 punti dalla vetta. Giornata amara per l’Italia, che piazza il solo Aaron Kostner (38°) in zona punti. Fuori dalla top40 gli altri azzurri con Raffaele Buzzi 44°, Iacopo Bortolas 45°, il debuttante Manuel Senoner 53° e Domenico Mariotti 56°.