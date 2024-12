Ciclocross oggi in tv, Coppa del Mondo Cabras 2024: orari, programma, streaming

Torna la Coppa del Mondo di ciclocross che fa per la prima volta in questa stagione 2024-2025 tappa in Italia: si approda in Sardegna per la gara in quel di Cabras che vedrà la bellezza di 27 italiani presenti: 13 al femminile, 14 al maschile.

Al femminile mancheranno alcune big in partenza: assenti la campionessa del mondo Fem van Empel, Ceylin Alvarado, Zoe Backstedt, Blanka Kata Vas e Marie Schreiber, tutte impegnate nei rispettivi ritiri. Sarà al via invece l’olandese Lucinda Brand che ha vinto l’ultima tappa di Dublino.

Tredici le italiane presenti: su tutte la campionessa nazionale Sara Casasola che andrà a caccia del suo primo podio in Coppa del Mondo, ma ci sono anche Carlotta Borello, Francesca Baroni, Rebecca Gariboldi, Lucia Bramati, Elisa Ferri, Alessia Bulleri, Giorgia Pellizotti, Eva Lechner, Beatrice Fontana, Elisa Bianchi, Nicole Azzetti, Marianna Angelica Gilioli. Tra queste ci saranno delle giovani e debuttanti in Coppa del Mondo per accumulare esperienza.

Al maschile saranno meno gli assenti illustri: tra i migliori belgi mancherà solo il campione europeo Thibau Nys, in ritiro con la Lidl-Trek. Presenti nomi di prim’ordine come Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Pim Ronhaar e Laurens Sweeck. Ben quattordici gli italiani che ci proveranno: da atleti più navigati come Gioele Bertolini, Cristian Cominelli, Antonio Folcarelli, Nicola Parenti, ad altri decisamente più giovani come Filippo Agostinacchio, Federico Ceolin, Samuele Scappini, Cristian Calligaro, Tommaso Cafueri, Simone Vari, Tommaso Ferri, Simone Pederiva e Alan Zanolini.

Le gare élite al maschile e al femminile della Coppa del Mondo di ciclocross a Cabras saranno trasmesse in diretta streaming su Discovery Plus e per quanto riguarda quella maschile anche su Eurosport 2. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale per entrambe le gare.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2024

Domenica 8 dicembre

13.40 Donne élite – discovery+

15.10 Uomini élite – Eurosport 2, discovery+

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: per uomini élite su Eurosport 2.

Diretta streaming: per uomini e donne élite su discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.