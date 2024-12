Ciclocross, Mathieu van der Poel sa solo vincere. Dominio anche a Besançon

Cinque gare stagionali, cinque vittorie per Mathieu van der Poel nel suo amato fuoristrada. La Coppa del Mondo di ciclocross ha un solo protagonista: il neerlandese, campione del mondo in carica, che a due anni di distanza si ripete in Francia in quel di Besançon, trovando il terzo successo stagionale (in altrettante presenze) nel massimo circuito internazionale.

Il campione iridato è riuscito ad andar via all’inizio della seconda tornata ed ha gestito un margine importante su tutti i rivali, senza che nessuno riuscisse a colmare il gap.

Alle spalle del fuoriclasse dell’Alpecin-Deceuninck ha chiuso il belga della Deschacht – Hens – FSP Toon Aerts, mentre terzo è l’altro belga Niels Vandeputte. Nella top-5 troviamo Eli Iserbyt e Joran Wyseure. Gara da dimenticare invece per Michael Vanthourenhout, leader di Coppa, che ha avuto diversi problemi, chiudendo settimo.

Il migliore degli italiani al traguardo è Gioele Bertolini (FAS Airport Services – Guerciotti), trentaquattresimo.