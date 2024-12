Charles Leclerc attende Hamilton in Ferrari: “Lo stimo molto, sarà una sfida molto impegnativa e stimolante”

Sarà un 2025 molto particolare per la Ferrari in F1. La scuderia di Maranello, seconda nel campionato dei costruttori quest’anno, ambisce senza mezzi termini alla conquista del titolo piloti e dei marchi, forte dell’ascesa che ha avuto nella seconda parte del Mondiale del 2024, dopo aver faticato soprattutto la scorsa estate. Un progetto che avrà notevoli cambiamenti.

Si parla di una monoposto molto diversa per tentare di far saltare il banco e nello stesso tempo ci sarà una coppia di piloti rinnovata. Al posto dello spagnolo Carlos Sainz, accasatosi in Williams, ci sarà il britannico Lewis Hamilton al fianco del monegasco Charles Leclerc. Un duo d’alta qualità, considerando i sette campionati vinti che Lewis può mettere sul piatto.

La convivenza tra il veloce Leclerc e il “Re Nero” sarà tra i temi della prossima stagione. Ne ha parlato in un’intervista concessa al The Telegraph Charles, che ha manifestato le proprie emozioni in vista dell’arrivo di Lewis sotto l’insegna del Cavallino Rampante: “Credo che la motivazione che riceverà Lewis entrando in una squadra come la Ferrari sarà pazzesca“, ha sottolineato il pilota del Principato.

“Lui è ancora un pilota eccezionale, anche se è stata una stagione difficile per la Mercedes. Penso che abbiano avuto problemi con la macchina e che abbiano provato a sperimentare con l’assetto un po’ come abbiamo fatto noi nelle tre gare dopo Monaco. Questo ovviamente non aiuta i piloti e rende tutto molto difficile. La fiducia è tutto in Formula 1. Non ho dubbi sul fatto che mi troverò di fronte al miglior Lewis Hamilton e che sarà una sfida molto impegnativa. Le sue prestazioni in qualifica? Non so cosa stia succedendo e ovviamente posso solo vedere i risultati, ma non ho dubbi sulle capacità di Lewis e delle sua bravura“, ha aggiunto Leclerc.

E sul confronto con Hamilton: “Sono emozionato, anzi, credo che tutti nel team lo siano. La Ferrari è di per sé molto grande e l’ingresso di una leggenda della Formula 1 porterà ancora più riflettori sulla squadra. Da parte mia, però, la cosa migliore che posso fare è concentrarmi sul mio lavoro e cercare di fare del mio meglio. Come ho detto, ho molto rispetto per Lewis e so che non sarà facile confrontarsi con lui. Ma sono molto fiducioso per questo motivo“.