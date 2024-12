Carlos Alcaraz modifica il calendario e aggiunge un nuovo torneo con Jannik Sinner

Carlos Alcaraz ha effettuato una modifica importante al proprio calendario agonistico per la prima parte della prossima stagione, aggiungendo un torneo agli impegni da sostenere a inizio 2025. Il fuoriclasse spagnolo, che nell’ultima annata agonistica ha vinto Wimbledon e Roland Garros, ha infatti deciso di prendere parte anche al torneo ATP 500 di Doha, in programma nella capitale del Qatar dal 17 al 22 febbraio.

La entry-list di questa competizione si arricchisce così di un altro tennista di lusso: il numero 3 del mondo si aggiungerà infatti al nostro Jannik Sinner (numero 1), al russo Daniil Medvedev (numero 5), al serbo Novak Djokovic (numero 7) e all’altro russo Andrey Rublev (8), senza dimenticarsi dell’australiano Alex de Minaur (9) e del bulgaro Grigor Dimitrov (10). Si preannuncia un evento davvero da urlo, degno di un Masters 1000.

Dall’attuale top-10 mancheranno infatti soltanto il tedesco Alexander Zverev (2), lo statunitense Taylor Fritz (4) e il norvegese Casper Ruud (6). Ci potrebbe così essere un nuovo incrocio tra Sinner e Alcaraz dopo i precedenti andati in scena nel 2024, l’ultimo dei quali vinto dall’azzurro al Six Kings Slam con annesso assegno da sei milioni di dollari. Per molti sarà il primo impegno agonistico dopo gli Australian Open, Slam in programma sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio.