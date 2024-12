Calendario sport invernali: orari 9-15 dicembre, tv, streaming

Gli sport invernali entrano sempre più nel vivo e nella settimana che comincia oggi e terminerà il 15 dicembre ci sarà l’imbarazzo della scelta. In primo piano la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Dopo che gli uomini hanno dato il via alla loro annata nella velocità, spetterà alle donne il proprio Speed Opening sempre nella sede di Beaver Creek (USA).

Tanta attesa per quanto accadrà nelle gare di discesa e di superG in programma. Specialmente, c’è curiosità sul ritorno in pista di Sofia Goggia, reduce dal grave incidente in allenamento del febbraio scorso, che non poco l’ha fatta tribolare in questi mesi. Non solo la bergamasca tra le osservate speciali, citando anche Federica Brignone e Marta Bassino tra le fila nostrane.

In primo piano anche gli appuntamenti di Davos (Svizzera) nello sci di fondo, con Federico Pellegrino che vorrà battere un colpo come fatto a Lillehammer (Norvegia) e di Hochfilzen (Austria) nel biathlon. Squadra italiana priva di Lisa Vittozzi, che tornerà nella prima tappa del 2025. Ci si affida alla classe di Dorothea Wierer e alla verve di Tommaso Giacomel. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo degli sport invernali in questa settimana agonistica:

CALENDARIO SPORT INVERNALI 9-15 DICEMBRE

SCI ALPINO

Mar. 10/12/24 – Gran Premio Italia jr/asp – GS femminile Val Senales (Bz)

Mer. 11/12/24 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile Beaver Creek (Usa) – ore 19.00

Mer. 11/12/24 – Coppa Europa – DH maschile Santa Caterina Valfurva (Ita) – ore 11.00

Mer. 11/12/24 – Gran Premio Italia jr/asp – GS femminile Val Senales (Bz)

Gio. 12/12/24 – Coppa del mondo – 2a prova DH femminile Beaver Creek (Usa) – ore 19.00

Gio. 12/12/24 – Coppa Europa – DH maschile Santa Caterina Valfurva (Ita) – ore 11.00

Gio. 12/12/24 – Gran Premio Italia jr/asp – SL femminile Pampeago(Tn)

Ven. 13/12/24 – Coppa del mondo – 3a prova DH femminile Beaver Creek (Usa) – ore 19.00

Ven. 13/12/24 – Coppa Europa – SG maschile Santa Caterina Valfurva (Ita) – ore 11.00

Ven. 13/12/24 – Coppa Europa – DH femminile Santa Caterina Valfurva (Ita) – ore 11.00

Ven. 13/12/24 – Gran Premio Italia jr/asp – SL femminile Pampeago (Tn)

Sab. 14/12/24 – Coppa del mondo – DH femminile Beaver Creek (Usa) – ore 19.00 diretta tv Raidue ed Eurosport

Sab. 14/12/24 – Coppa del mondo – GS maschile Val d’Isère (Fra) – ore 09.30 e 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 14/12/24 – Coppa Europa – DH femminile St. Moritz (Svi) – ore 11.00

Dom. 14/12/24 – Coppa del mondo – SG femminile Beaver Creek (Usa) – ore 19.00 diretta tv Raidue ed Eurosport

Dom. 14/12/24 – Coppa del mondo – SL maschile Val d’Isère (Fra) – ore 10.00 e 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 15/12/24 – Coppa Europa – SL maschile Pozza di Fassa (Ita)

SCI DI FONDO

Ven. 13/12/24 – Coppa del mondo – Team sprint TL maschile e femminile Davos (Svi) – qualificazioni ore 16.00, finali ore 18.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 14/12/24 – Coppa del mondo – Sprint TL maschile e femminile Davos (Svi) – qualificazioni ore 14.45, finali ore 17.15, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 14/12/24 – Coppa Italia Rode – Sprint TC maschile e femminile Slingia (Bz)

Dom. 15/12/24 – Coppa del mondo – 20 km skiathlon maschile Davos (Svi) – ore 11.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 15/12/24 – Coppa del mondo – 20 km skiathlon femminile Davos (Svi) – ore 14.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 15/12/24 – Coppa Italia Rode – 10 km TL maschile e femminile Slingia (Bz)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 13/12/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS106 femminile Zhangjiakou (Chn) – ore 11.00

Ven. 13/12/24 – Coppa del mondo – Superteam HS142 maschile Titisee (Ger) – ore 15.45, diretta tv Eurosport

Ven. 13/12/24 – Intercontinental Cup – HS98 femminile Notodden (Nor) – ore 19.00

Sab. 14/12/24 – Coppa del mondo – HS106 femminile Zhangjiakou (Chn) – ore 10.00, diretta tv Eurosport

Sab. 14/12/24 – Coppa del mondo – HS142 maschile Titisee (Ger) – qualificazioni ore 14.30, finale ore 16.00, diretta tv Eurosport

Sab. 14/12/24 – Continental Cup – HS142 maschile Ruka (Fin) – ore 12.30

Sab. 14/12/24 – Intercontinental Cup – HS98 femminile Notodden (Nor) – ore 10.45

Sab. 14/12/24 – Fis Cup – HS8 maschile Notodden (Nor) – ore 13.45

Dom. 15/12/24 – Coppa del mondo – HS106 femminile Zhangjiakou (Chn) – ore 10.00, diretta tv Eurosport

Dom. 15/12/24 – Coppa del mondo – HS142 maschile Titisee (Ger) – qualificazioni ore 14.30, finale ore 16.00, diretta tv Eurosport

Dom. 15/12/24 – Continental Cup – HS142 maschile Ruka (Fin) – ore 12.30

COMBINATA NORDICA

Sab. 14/14/24 – Continental Cup – Individual Compact HS142/10 km maschile Ruka (Fin) – ore 10.00 e 15.30

Dom. 15/14/24 – Continental Cup – Gundersen HS142/10 km maschile Ruka (Fin) – ore 09.00 e 15.00

BIATHLON

Gio. 12/12/24 – Ibu Cup – Individuale femminile e maschile Val Ridanna (Ita) – ore 10.30 e 14.30, diretta streaming

Ven. 13/12/24 – Coppa del mondo – Sprint femminile Hochfilzen (Aut) – ore 11.30, diretta tv Eurosport e streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Ven. 13/12/24 – Coppa del mondo – Sprint maschile Hochfilzen (Aut) – ore 11.30, diretta tv Eurosport e streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Sab. 14/12/24 – Coppa del mondo – Pursuit femminile Hochfilzen (Aut) – ore 12.15, diretta tv Eurosport e streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Sab. 14/12/24 – Coppa del mondo – Pursuit maschile Hochfilzen (Aut) – ore 14.45, diretta tv Eurosport e streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Sab. 14/12/24 – Ibu Cup – Sprint femminile Val Ridanna (Ita) – ore 10.30, diretta streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Sab. 14/12/24 – Ibu Cup – Sprint maschile Val Ridanna (Ita) – ore 14.15, diretta streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Sab. 14/12/24 – Coppa Italia Fiocchi – Sprint maschile e femminile Pragelato (To)

Dom. 15/12/24 – Coppa del mondo – Staffetta femminile Hochfilzen (Aut) – ore 11.30, diretta tv Eurosport e streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Dom. 15/12/24 – Coppa del mondo – Staffetta maschile Hochfilzen (Aut) – ore 14.15, diretta tv Eurosport e streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Dom. 15/12/24 – Ibu Cup – Sprint femminile Val Ridanna (Ita) – ore 10.30, diretta streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Dom. 15/12/24 – Ibu Cup – Sprint maschile Val Ridanna (Ita) – ore 14.15, diretta streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Dom. 15/12/24 – Coppa Italia Fiocchi – Pursuit maschile e femminile Pragelato (To)

SNOWBOARD

Gio. 12/12/24 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Carezza (Ita) – ore 12.30, diretta tv Eurosport player

Ven. 13/12/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBX maschile e femminile Cervinia (Ita) – ore 11.00 e 14.30

Sab. 14/12/24 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Cervinia (Ita) – ore 11.30, diretta tv Eurosport

Sab. 14/12/24 – Coppa del mondo – PSL maschile e femminile Cortina (Ita) – ore 17.30, diretta tv Eurosport

Sab. 14/14/24 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Goestchen (Aut) – ore 14.00

Dom. 15/14/24 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Goestchen (Aut) – ore 14.00

FREESTYLE

Mar. 10/12/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-1 maschile e femminile Val Thorens (Fra) – ore 13.30

Mer. 11/12/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-2 maschile e femminile Val Thorens (Fra) – ore 13.30

Gio. 12/12/24 – Coppa del mondo – SX-1 maschile e femminile Val Thorens (Fra) – ore 14.00, diretta tv Eurosport

Ven. 13/12/24 – Coppa del mondo – SX-2 maschile e femminile Val Thorens (Fra) – ore 12.30, diretta tv Eurosport

SKELETON

Ven. 13/12/24 – Coppa del mondo – Gara femminile Sigulda (Let) – ore 09.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 13/12/24 – Coppa del mondo – Gara maschile Sigulda (Let) – ore 14.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Ven. 13/12/24 – Coppa del mondo – Nations Cup Oberhof (Ger) – ore 11.00

Sab. 14/12/24 – Coppa del mondo – Doppio maschile Oberhof (Ger) – ore 09.30 e 11.10, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Sab. 14/12/24 – Coppa del mondo – Doppio femminile Oberhof (Ger) – ore 10.17 e 11.46, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Sab. 14/12/24 – Coppa del mondo – Singolo femminile Oberhof (Ger) – ore 12.36 e 13.53, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Sab. 14/12/24 – Continental Cup giovani – Singolo maschile, singolo femminile, doppio maschile e doppio femminile Park City (Usa)

Dom. 15/12/24 – Coppa del mondo – Singolo maschile Oberhof (Ger) – ore 10.30 e 11.55, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Dom. 15/12/24 – Coppa del mondo – Singolo femminile Oberhof (Ger) – ore 13.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

BOB PISTA ARTIFICIALE

Sab. 14/12/24 – Coppa del mondo – Monobob femminile Sigulda (Let) – ore 09.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 14/12/24 – Coppa del mondo – Bob a due maschile Sigulda (Let) – ore 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 15/12/24 – Coppa del mondo – Bob a due femminile Sigulda (Let) – ore 09.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 15/12/24 – Coppa del mondo – Bob a due maschile Sigulda (Let) – ore 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

SCI ALPINISMO

Sab. 14/12/24 – Coppa del mondo – Sprint maschile e femminile Courchevel (Fra) – ore 12.00, diretta tv Eurosport

Dom. 15/12/24 – Coppa del mondo – Sprint maschile e femminile Courchevel (Fra) – diretta tv Eurosport

SHORT TRACK

Ven. 13/12/24 – World Tour a Seoul (Cora del Sud) – ore 01.00, diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU

Sab. 14/12/24 – World Tour a Seoul (Cora del Sud) – ore 05.30, diretta streaming su Discovery+ e sul canale Youtube Skating ISU

Dom. 15/12/24 – World Tour a Seoul (Cora del Sud) – ore 05.30, diretta streaming su Discovery+ e sul canale Youtube Skating ISU