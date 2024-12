Calendario Finale Grand Prix pattinaggio artistico 2024: programma, orari, tv, streaming

Ci siamo. Tra pochi giorni si alzerà il sipario sulle Finali del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico, evento quest’anno in scena in Francia, precisamente in quel di Grenoble. Sarà una rassegna particolarmente importante in chiave Italia che, per l’occasione, sarà della partita con quattro rappresentanti, tre provenienti dalla categoria Senior, una invece dall’ambito Junior.

È il caso del team di danzatori di recente formazione composto da Noemi Tali-Noah Lafornara, pronti a giocarsi le loro importanti chance dopo essersi imposti con merito nelle tappe di qualificazione a Riga e Bangkok, raccogliendo punteggi totali importanti come 161.26 e 169.47, numeri saliti poi nel prosieguo dell’annata sportiva con i risultati alla Mezzaluna Cup (173.73) e all’Ice Challenge (171.20).

Rimanendo nella danza i fari saranno puntati sui grandi veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri, i quali saranno chiamati al primo, importante, confronto con i diretti avversari Madison Chock-Evan Bates e Piper Gilles-Paul Poirier. L’obiettivo, inutile dirlo, è battagliare punto a punto con gli avversari, andandosi a prendere il quarto podio della carriera in una Finale Grand Prix.

Bell’occasione poi nelle coppie d’artistico con Sara Conti-Niccolò Macii, reduci da una fase di qualificazione al dir poco folgorante, in cui si sono accomodati al secondo posto al Grand Prix de France e al primo nella Cup Of China, dove si sono concessi il lusso di sconfiggere anche i temibili teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin. In Francia la concorrenza sarà spietata. In tal senso sarà curioso capire come si comporteranno i pattinatori di Barbara Luoni al cospetto degli altri binomi attualmente al top della scena: pensiamo ai nipponici Riku Miura-Ryuichi Kihara, ai canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps oltre che ai georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava.

Sfida di lusso poi per Daniel Grassl, impegnato nella specialità individuale maschile condividendo il ghiaccio con una serie di giovani colleghi, tutti con caratteristiche. Ci saranno infatti l’estremismo tecnico di Ilia Malinin, il pacchetto completo di Yuma Kagiyama, la qualità di Shun Sato, l’eleganza di Kevin Aymoz, la voglia di incidere del kazako Mikhail Shaidorov, chiamato a sostituire Adam Siao Him Fa, assente per un infortunio alla caviglia.

Gara interessante infine quella individuale femminile, l’unica senza alcun componente della squadra azzurra (ma occorre rimarcare la davvero straordinaria qualificazione di Lara Naki Gutmann) che sarà costellata da partecipanti del Giappone. Oltre alla leader del movimento, la dominatrice Kaori Sakamoto, varcheranno il ghiaccio di Grenoble anche Wakaba Higuchi, Hana Yoshida, Mone Chiba e Rino Matsuike. A queste si aggiunge l’unica outsider, ovvero la statunitense Amber Glenn, grande sorpresa di questa prima parte di stagione.

Le Finali Grand Prix 2024-2025 saranno visibili integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni in differita sui canali lineari di Eurosport (Eurosport 1, Eurosport 2) oltre che su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione), quindi anche in streaming su Sky Go e DAZN (In caso di passaggi su Eurosport 1, Eurosport 2) e su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport HD+). Di seguito il programma completo della competizione con orari italiani.

FINALI GRAND PRIX: PROGRAMMA DELL’EVENTO

Giovedì 5 dicembre

16:30-17:00 Short program Junior coppie d’artistico

17:40-18:23 Short program Junior individuale femminile

18:45-19:35 Rhythm dance Junior danza sul ghiaccio (in gara Noemi Tali-Noah Lafornara)

19:55-20:46 Short program Senior coppie d’artistico (in gara Sara Conti-Niccolò Macii)

21:05-21:49 Short program Senior individuale femminile

Venerdì 6 dicembre

16:15-16:58 Short program Junior individuale maschile

17:20-18:09 Free program Junior individuale femminile

18:30-19:21 Rhythm dance Senior danza sul ghiaccio (in gara Charléne Guignard-Marco Fabbri)

19:45 Free program Senior coppie d’artistico (in gara Sara Conti-Niccolò Macii)

21:05-21:49 Free program Senior individuale maschile (in gara Daniel Grassl)

Sabato 7 dicembre

15:55-16:50 Free dance Junior danza sul ghiaccio (in gara Noemi Tali-Noah Lafornara)

18:20-19:16 Free program Junior coppie d’artistico

19:40-20:39 Free dance danza sul ghiaccio (in gara Charléne Guignard-Marco Fabbri)

21:00-21:53 Free program individuale maschile (in gara Daniel Grassl)

Domenica 8 dicembre

14:00-16:00 Exhibition Gala

FINALI GRAND PRIX: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista. Possibili collegamenti in diretta e in differita su Eurosport 1,2 e su RAI SPORT+HD (palinsesto in via di definizione)

Diretta Streaming: Discovery+ (diretta integrale), DAZN e Sky Go (in caso di trasmissioni su Eurosport 1,2); RAI Play (in caso di trasmissione su RAI SPORT+HD)