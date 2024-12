Calendario Europei cross atletica 2024: programma, orari, tv, streaming

Domenica 8 dicembre si terranno ad Antalya (in Turchia) i Campionati Europei di cross 2024, ultimo grande evento internazionale dell’anno con in palio le medaglie. La rassegna continentale di corsa campestre metterà in palio complessivamente 7 titoli, di cui 6 individuali (3 per genere, tra le varie classi d’età) ed 1 a squadre (la staffetta mista).

Nadia Battocletti è a tutti gli effetti la grande stella della spedizione azzurra, vantando in bacheca quattro ori individuali consecutivi nelle categorie giovanili e l’argento assoluto di un anno fa a Bruxelles. La vice-campionessa olimpica in carica dei 10.000 metri vuole dunque trionfare anche tra le senior per completare la sua collezione di titoli europei nella specialità.

L’Italia proverà a ben figurare nella prova femminile anche con le olimpioniche di Parigi 2024 Ludovica Cavalli e Federica Del Buono, mentre nella gara maschile si presenterà ai nastri di partenza il campione europeo della mezza maratona Yeman Crippa, già argento agli EuroCross del 2019 a Lisbona. Da monitorare anche la staffetta mista, con il quartetto titolare composto almeno in fase di iscrizione da Pietro Arese, Sebastiano Parolini, Sintayehu Vissa e Marta Zenoni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming degli Europei di cross 2024. A partire dalle ore 9.25 italiane, quindi al termine della competizione femminile U20, tutte le gare della rassegna continentale verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport (sin dal primo evento mattutino).

CALENDARIO EUROPEI CROSS 2024

Domenica 8 dicembre

Ore 9.00 Under 20 femminile (4500 metri)

Ore 9.29 Under 20 maschile (4500 metri)

Ore 9.55 Staffetta mista (4×1500 metri)

Ore 10.25 Under 23 femminile (6000 metri)

Ore 11.00 Under 23 maschile (6000 metri)

Ore 11.31 Senior femminile (7500 metri)

Ore 12.11 Senior maschile (7500 metri)

PROGRAMMA EUROPEI CROSS 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (dalle 9.25).

Diretta streaming: Rai Play (dalle 9.25).

Diretta Live testuale: OA Sport.