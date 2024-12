Yeman Crippa argento agli Europei di Cross: sul podio dopo la festa di Battocletti. Ingebrigtsen indomabile

Yeman Crippa ha conquistato una splendida medaglia d’argento agli Europei di Cross 2024, riuscendo a salire sul secondo gradino del podio nella gara regina della rassegna continentale riservata alle corse campestri per la seconda volta in carriera, a cinque anni di distanza dal risultato conseguito nel 2019 a Lisbona. Il trentino si è presentato in ottima forma sui pratoni di Antalya (Turchia), desideroso di conseguire un risultato di spessore dopo la delusione rimediata dodici mesi fa e di battere un colpo dopo aver perso il record italiano di maratona per mano di Yohanes Chiappinelli soltanto sette giorni fa.

Il primatista nazionale di 3.000, 5000 e 10.000 metri, nonché Campione d’Europa di mezza maratona, si è reso propositivo fin dalle battute iniziali su un tracciato pianeggiante in una giornata caratterizzata da una temperatura attorno ai 15 °C. Il gruppo si è scremato con il passare dei cinque giri e l’azzurro è stato bravissimo a tenere testa al norvegese Jakob Ingebrigtsen, grandissimo favorito della vigilia. Il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa dei 5.000 metri ha poi aperto il gas nella parte conclusiva dell’ultima tornata e ha così distaccato il nostro portacolori, completando i 7.832 metri con il tempo di 22:16.

Yeman Crippa ha tagliato il traguardo con un ritardo di otto secondi dal fenomenale scandinavo, che a 24 anni ha messo le mani sul terzo titolo continentale nel cross a livello seniores dopo quelli del 2021 e del 2022 (lo scorso anno era assente per infortunio). L’azzurro si è lasciato alle spalle due avversari particolarmente quotati come lo spagnolo Thierry Ndikumwenayo (terzo a 15”) e il belga Isaac Kimeli (quarto a 17”), il francese Yann Schrub ha chiuso in sesta posizione a 19” da campione uscente.

Il risultato del 28enne arriva dopo l’apoteosi di Nadia Battocletti nella gara femminile, dove l’Italia ha conquistato il titolo a squadre. Attardati gli altri italiani: Luca Alieri 40mo a 1’05”, Jacopo De Marchi 55mo a 1’35”, Enrico Vecchi 78mo a 2’26”, Marco Fontana Granotto 87mo a 3’29”. La Spagna ha vinto la gara a squadre (18 punti) precedendo Belgio (37) e Gran Bretagna (39), Italia nona (97).