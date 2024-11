Sci di fondo, Johanna Hagstroem vince la sprint tc di Ruka. Nicole Monsorno 14ma

A Ruka, in Finlandia, si completa la seconda giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-2025: la sprint femminile in tecnica classica incorona la svedese Johanna Hagstroem. In casa Italia escono ai quarti sia Nicole Monsorno, 14ma, che Caterina Ganz, 15ma.

L’ultimo atto premia la svedese Johanna Hagstroem, prima in 2’49″95, che brucia sul traguardo la norvegese Julie Myhre, seconda a 0″38, e le svedesi Maja Dahjlqvist, terza a 0″83, e Jonna Sundling, quarta a 1″76. Quinta piazza per la finlandese Jasmi Joensuu a 2″71, sesta posizione per la tedesca Coletta Rydzek a 7″13.

In semifinale avanzano dalla prima serie le svedesi Jonna Sundling e Maja Dahjlqvist, mentre dalla seconda batteria si qualificano l’altra svedese Johanna Hagstroem e la tedesca Coletta Rydzek, infine vengono ripescate la finlandese Jasmi Joensuu e la norvegese Julie Myhre, terze rispettivamente nella prima e nella seconda heat.

Nei quarti di finale escono di scena le due azzurre che avevano superato le qualificazioni del mattino: Nicole Monsorno è terza nella quinta ed ultima serie, concludendo al 14° posto assoluto, mentre Caterina Ganz finisce terza nella terza batteria e termina alle spalle della connazionale, piazzandosi 15ma.