Calendario Coppa Davis 2025: tutte le date dalle eliminatorie alla finale. Italia esentata dai primi due turni

Ancora vento di novità per la Coppa Davis nel 2025. La competizione a squadre, infatti, avrà in serbo un cambiamento rispetto agli ultimi tre anni, con il ritorno integrale all’eliminazione diretta e l’uscita di scena di quei gironi che tanto erano risultati impopolari nell’immaginario collettivo.

La formula, però, sarà sostanzialmente modificata rispetto a quello che era il World Group, ed unisce vecchia e nuova era senza di fatto unirle. Al primo turno ci sono 13 confronti, che danno l’accesso a sette ulteriori sfide. Sette perché al secondo turno, già in quanto finalisti nel 2024, ci sono i Paesi Bassi. Il tutto avverrà tra febbraio e settembre, dopodiché, a novembre, sarà la volta delle Final 8. E qui entrerà in gioco l’Italia. Attenzione, però: non perché Paese vincitore l’anno prima, ma perché Paese ospitante. Questo fino al 2030, in quello che è una specie di Challenge Round modificato per criterio di assegnazione del luogo più che per risultato.

La Coppa Davis 2025 si terrà dalla settimana successiva a quella degli Australian Open fino al mese di novembre, con esatta scansione temporale delle Final 8 in Italia da definire. La situazione dei diritti televisivi vede attualmente SuperTennis titolare esclusiva dei diritti di trasmissione.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2025

Venerdì 30 gennaio-Domenica 2 febbraio (30/1-1/2 o 1/2-2/2 a seconda delle scelte)

Primi turni

Noervegia-Argentina

Cina Taipei-USA

Cechia-Corea del Sud

Svezia-Australia

Belgio-Cile

Danimarca-Serbia

Svizzera-Spagna

Canada-Ungheria

Austria-Finlandia

Croazia-Slovacchia

Francia-Brasile

Israele-Germania

Giappone-Gran Bretagna

Venerdì 6-Domenica 8 settembre (6-7/9 o 7-8/9 a seconda delle scelte)

Secondi turni

Paesi Bassi-NOR/ARG

TPE/USA-CZE/KOR

SWE/AUS-BEL/CHI

DEN/SRB-SUI/ESP

CAN/HUN-AUT/FIN

CRO/SVK-FRA/BRA

ISR/GER-JPN/GBR

Novembre (date esatte da definire)

Final 8 in Italia