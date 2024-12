Calcio, Serie A 2024-2025: sospesa Fiorentina-Inter. Vince il Napoli, Juve bloccata a Lecce

Nel giorno della grande paura per le condizioni di Edoardo Bove, che ha accusato un malore nel corso di Fiorentina-Inter, con il match prima sospeso e poi rinviato a data da destinarsi, si sono giocati altri quattro incontri validi per la quattordicesima giornata della Serie A 2024-2025 di calcio.

Il Genoa abbandona la zona retrocessione passando ad Udine per 0-2, sfruttando l’inferiorità numerica dei padroni di casa per l’espulsione di Touré dopo appena 4′ di gioco: Pinamonti porta in vantaggio gli ospiti al 13′ del primo tempo, mentre l’autogol di Gianetti al 67′ blinda il risultato in favore dei liguri.

Il Parma risale la graduatoria superando la Lazio per 3-1, sbloccando il match già al 6′ con Man. Nella ripresa, al 53′ arriva il 2-0 di Haj Mohamed. Castellanos al minuto 80 riapre il match dimezzando le distanze, ma nel recupero Del Prato firma il definitivo 3-1.

In attesa di Roma-Atalanta, in programma domani, il Napoli allunga in vetta passando per 0-1 a Torino, in casa dei granata, grazie al gol alla mezz’ora di McTominay. Perde ulteriore terreno dalla vetta la Juventus, bloccata sull’1-1 a Lecce: vantaggio bianconero con Cambiaso al 68′, pareggio salentino nel recupero con Rebic.

CLASSIFICA SERIE A CALCIO 2024-2025

Napoli 32

Atalanta* 28

Inter* 28

Fiorentina* 28

Lazio 28

Juventus 26

Milan* 22

Bologna* 21

Udinese 17

Empoli 16

Torino 15

Parma 15

Cagliari 14

Genoa 14

Roma* 13

Lecce 13

Verona 12

Como 11

Monza 10

Venezia 8

* = una partita in meno