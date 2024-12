Calcio femminile, Italia in cerca di risposte contro la Germania in amichevole a Bochum

Ultimo test del 2024 per la Nazionale italiana di calcio femminile allenata da Andrea Soncin. Dopo aver ben figurato in amichevole contro la Spagna a Vicenza, pareggiando 1-1 contro le Furie Rosse (campionesse del mondo in carica), le azzurre giocheranno domani a Bochum contro la Germania, quarta del ranking FIFA e tra le migliori compagini del pianeta.

Undicesima partita del 2024 per le ragazze nostrane al Ruhrstadion. Soncin ha convocato per questo impegno 29 giocatrici e vanno segnalate alcune novità: il portiere Matilde Copetti, tra le protagoniste del grande avvio di stagione del Parma (capolista del campionato cadetto con solo tre reti subite), il difensore della Lazio Federica D’Auria e la centrocampista del Como Nadine Nischler, top scorer della Serie A con 6 gol in 10 presenze.

Nei sette precedenti match disputati in terra teutonica, l’Italia ha raccolto solo un pareggio: l’1-1 a Siegen nel 1989. Parliamo però di un pari effimero, perché arrivato al termine dei 90’ della semifinale degli Europei, vinta poi ai rigori dalle tedesche che quattro giorni dopo conquistarono il loro primo titolo continentale, battendo in finale la Norvegia.

Germania che ha dato il via a un nuovo ciclo: a ottobre è iniziata l’avventura in panchina di Christian Wück. La sua squadra ha fatto saltare il banco a Wembley (3-4), ma tre giorni dopo è arrivato lo stop a Duisburg con l’Australia (1-2). In vista del confronto con le azzurre, tra i pali fiducia alla classe 2000 Stina Johannes (Eintracht) e prima chiamata per le classe 2003 Ena Mahmutovic (Bayern) e Sophia Winkler (Essen); in attacco, entrano in gruppo due giovanissime: Cora Zicai (classe 2004) del Friburgo e Alara Şehitler (classe 2006) del Bayern.

Soncin, dal canto suo, si aspetta una prova di carattere dal proprio gruppo in un percorso che vorrà portare la Nazionale nel migliore dei modi al via degli Europei 2025 in Svizzera. I progressi compiuti nelle ultime uscite sono evidenti, ma è necessario proseguire su questo percorso e la sfida contro le tedesche sarà molto utile per capire a che punto sia la squadra italiana.