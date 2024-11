Calcio a 5: Catania alza bandiera bianca. Il Cartagena vola alla Final Four di Champions League

La Meta Catania non ce l’ha fatta. La formazione siciliana dopo il titolo tricolore conquistato nell’ultima stagione e una prima parte di cammino europeo fatto di passi importanti sino all’Elite Round, propedeutico alla qualificazione alla Final Four, si è dovuta arrendere.

A Cartagena infatti, i padroni di casa spagnoli del Costa Calida, si sono presi tre vittorie e la qualificazione fra i migliori quattro club del calcio a 5 continentale, per andare successivamente a giocarsi la UEFA Futsal Champions League 2024-2025.

Isolani con un ruolino di marcia fatto di due sconfitte e una sola vittoria, raccolta oggi, contro i lettoni del Riga, in un girone che ha compreso anche i romeni dello United Galati. Iberici a punteggio pieno con 9 punti, tutte le altre formazioni a 3. Di seguito il recap dei risultati maturati, la classifica e “in grassetto” il nome della squadra che avanza alle Final Four.

Gruppo A

United Galati-Riga 0-6

Catania-Cartagena Costa Calida 1-8

Catania-United Galati 2-3

Cartagena Costa Calida-Riga 4-1

Riga-Catania 2-3

Cartagena Costa Calida-United Galati 6-1

Classifica: Cartagena Costa Calida 9, Riga 3, Catania 3, United Galati 3

Le altre qualificate alla Final Four di UEFA Futsal Champions League sono: il Kairat Almaty (Kazakistan), lo Sporting CP (Portogallo) e il Palma (Spagna). La Final Four è in programma – in sede da definire – dal 1° al 4 maggio 2025.