Calcio femminile: il derby tra Milan e Inter e la sfida tra Juventus e Lazio i piatti forti della tredicesima di Serie A

Dopo la proficua pausa dedicata agli impegni amichevoli delle Nazionali, torna questo fine settimana la Serie A 2024-2025 di calcio femminile, Campionato giunto alla dodicesima giornata di Regular Season, la terza di ritorno.

Sarà un turno particolarmente importante per la capolista Juventus, al momento leader con un vantaggio di cinque punti sulla prima inseguitrice, l’Inter. Le bianconere infatti cercheranno di battere tra le mura amiche di Biella la Lazio (calcio d’inizio alle 12:30 d domenica 8 dicembre), in attesa del responso del derby della Madonnina, dove le nerazzurre faranno visita al Milan in un match molto sentito, dunque imprevedibile (calcio d’inizio ore 14:30 di domenica 8 dicembre).

Fari puntati poi sulla Fiorentina che, dopo il pari contro proprio il Milan, è intenzionata a rimettersi in carreggiata: la viola, terza in classifica con 23 punti e -1 dall’Inter, tenterà un blitz in Liguria vedendosela con la Sampdoria (calcio d’inizio ore 15:00 di sabato 7 dicembre), al momento fanalino di coda e alla ricerca disperata di punti. Attenzione poi alla Roma, pronta tornare on the track dopo lo stop al Tre Fontane con il Sassuolo sfidando una formazione in forma come il Como (calcio d’inizio ore 20:30 di venerdì 6 dicembre).

Chiude il quadro infine il confronto tra Sassuolo e Napoli (calcio d’inizio sabato 7 dicembre ore 12:30), utile soprattutto per capire la spinta delle neroverdi, finalmente a marcia ingranata dopo un inizio molto difficile. Di seguito il tabellone della tredicesima giornata.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: LE PARTITE DELLA TREDICESIMA GIORNAT