Calcio femminile, arriva la Women’s Europa Cup. Si parte nel 2025-2026

Arriva un’altra competizione nel mondo del calcio femminile. A partire dall’annata sportiva 2025-2026 si disputerà infatti la cosiddetta Women’s Europa Cup, Torneo continentale che si andrà ad aggiungere alla già rodata Champions League. La novità è stata annunciata negli scorsi giorni dalla UEFA. Si tratta della fine di un percorso organizzativo cominciato già nel 2023 e che si concretizzerà nei prossimi mesi.

Il Trofeo nasce dalla volontà di allargare lo spettro della disciplina in campo europeo e soprattutto di fornire opportunità maggiori alle squadre eliminate da una Champions che, già dalla prossima edizione, andrà a mutare il suo format, adeguandosi così a quanto succede nella celeberrima rassegna maschile.

Stando a quanto comunicato, l’Europa Cup di disputerà con un format ad eliminazione diretta, con match in casa e in trasferta che sfoceranno in una fase finale a doppio confronto, dunque con andata e ritorno.

Si potrà accedere alla competizione tramite ingresso diretto di tredici squadre, pescate dalle terze classificate dei Campionati di Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia, Austria ed Ucraina e dalle seconde di Svizzera, Serbia, Albania, Cipro, Belgio, Russia (o Bosnia in caso di prosieguo di ben) e Finlandia. A queste si aggiungeranno altri team provenienti dalla Champions, ovvero quelle formazioni eliminate nel primo, secondo e terzo turno Una nuova era è vicina.