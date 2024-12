Calcio, il Milan espugna il Bentegodi e supera l’Hellas Verona nell’anticipo di Serie A

Spalle al muro dopo due risultati negativi consecutivi (ko a Bergamo e pareggio casalingo con il Genoa) ed in piena emergenza infortuni, il Milan trova una reazione d’orgoglio e torna alla vittoria regolando in trasferta l’Hellas Verona per 1-0 nel primo anticipo della diciassettesima giornata (la terzultima del girone d’andata) della Serie A 2024-2025 di calcio maschile.

Questo successo proietta i rossoneri in settima posizione a quota 26 punti (in 16 gare disputate), con un distacco di 2 punti dalla Juventus e 5 dalla Lazio, ma domani il Bologna (25 punti in 15 partite) avrà la possibilità di operare il contro sorpasso in caso di vittoria esterna contro il Torino. Situazione delicata invece per gli scaligeri, che restano fermi a 15 punti nel gruppo delle quindicesime e rischiano di sprofondare in zona retrocessione al termine del weekend.

Avvio di partita equilibrato e senza sussulti almeno fino alla mezz’ora, quando Maignan si salva su Suslov e Leao deve uscire dal campo per infortunio. Si va all’intervallo sullo 0-0. Gli ospiti sbloccano il punteggio al 56′ con il gol di Reijnders sullo splendido assist di Fofana, resistendo poi al forcing finale del Verona e congelando il risultato di 1-0 fino in fondo.