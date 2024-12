Calcio, blitz esterno dell’Hellas Verona a Bologna in Serie A. Vince anche il Como

Si è appena conclusa la diciottesima giornata (la penultima del girone d’andata) della Serie A 2024-2025 di calcio maschile. Quest’oggi si sono disputati due posticipi che rappresentavano anche gli ultimi match dell’anno per il massimo campionato nazionale, che tornerà in azione il prossimo weekend con il diciannovesimo turno per incoronare la squadra “Campione d’Inverno”.

Andando in ordine cronologico, bisogna cominciare dalla preziosa vittoria casalinga del Como contro il Lecce in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. I lombardi si sono imposti tra le mura amiche dello Stadio Giuseppe Sinigaglia per 2-0 con i gol nel secondo tempo di Nico Paz (che aveva sbagliato un rigore al 31′) e Belotti, superando di 2 punti i salentini e portandosi a +4 sulla zona retrocessione.

Upset tutto sommato abbastanza clamoroso invece nel Monday Night al Dall’Ara di Bologna, con i felsinei che frenano improvvisamente dopo una sequenza di risultati positivi perdendo in casa contro l’Hellas Verona. Un successo di platino per i veneti, che hanno avuto la meglio per 3-2 grazie alle reti di Sarr e Tengstedt e all’autogol nel finale di Castro. Non è bastata dunque la doppietta di Dominguez ad un Bologna che spreca così la chance di avvicinarsi a -1 dal quinto posto della Fiorentina.