Calendario Nations League calcio 2025: date quarti di finale e Final Four, orari, tv

La Nations League 2025 di calcio sarà tra gli eventi da tenere in considerazione l’anno venturo anche per i riflessi che ci potranno essere sulla composizione dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2026. Il riferimento è alla Nazionale italiana, qualificatasi ai quarti di finale della rassegna continentale.

Ebbene, dopo il sorteggio per le qualificazioni alla fase finale della competizione mondiale, la squadra di Luciano Spalletti avrà un differente destino a seconda dell’esito del quarto di Nations League contro la Germania: una sfida andata/ritorno, con il primo incontro a Milano il 20 marzo e il secondo domenica 23 a Dortmund. Se gli azzurri dovessero battere i tedeschi allora sarebbero parte del Gruppo A, mentre in caso di sconfitta nel Gruppo I. Nella prima eventualità, ci sarebbero da affrontare Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre nel secondo Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

Le altre sfide previste nei quarti di finale della Nations League sono Olanda-Spagna, Croazia-Francia e Danimarca Portogallo. Le semifinali della Final Four, in questo senso, sono previste il 4 o il 5 giugno. La vincente della sfida tra Italia e Germania affronterà chi la spunterà tra Danimarca e Portogallo, mentre chi si imporrà tra Olanda e Spagna giocherà contro la vincente di Croazia-Francia. L’atto conclusivo si disputerà l’8 giugno, al pari della finale per il terzo posto.

La copertura televisiva della Nations League 2025 sarà garantita, relativamente agli incontri della Nazionale italiana, da Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport offrirà le DIRETTE LIVE testuali degli incontri degli azzurri in questa manifestazione.

CALENDARIO NATIONS LEAGUE 2025

QUARTI DI FINALE

Giovedì 20 marzo 2025 (andata)

Ore 20.45 Paesi Bassi – Spagna

Ore 20.45 Croazia – Francia

Ore 20.45 Danimarca – Portogallo

Ore 20.45 Italia – Germania

Domenica 23 marzo 2025 (ritorno)

Ore 20.45 Spagna – Paesi Bassi

Ore 20.45 Francia – Croazia

Ore 20.45 Portogallo – Danimarca

Ore 20.45 Germania – Italia

SEMIFINALI

Mercoledì 4 giugno o giovedì 5 giugno 2025

Ore 20.45 Italia / Germania – Danimarca / Portogallo

Ore 20.45 Paesi Bassi / Spagna – Croazia / Francia

FINALE TERZO POSTO

Domenica 8 giugno 2025

Orario da stabilire

FINALE PRIMO POSTO

Domenica 8 giugno 2025

Orario da stabilire