Raspadori trascina il Napoli, agganciata l’Atalanta in testa alla Serie A. Milan e Juventus pareggiano

Oggi si sono giocate quattro partite valide per la 18ma giornata della Serie A. Il Napoli ha sconfitto il Venezia per 1-0 di fronte al proprio pubblico dello Stadio Maradona: dopo il rigore sbagliato da Lukaku al 37′, ci ha pensato Raspadori al 79′ a regalare i tre punti ai partenopei, che hanno così agganciato l’Atalanta in testa alla classifica generale con 41 punti e una lunghezza di vantaggio sull’Inter (che deve ancora recuperare la partita con la Fiorentina).

Pirotecnico pareggio per 2-2 tra Juventus e Fiorentina: i bianconeri sono passati in vantaggio per due volte grazie alla doppietta di Thuram (in rete al 20′ e al 48′), ma i viola sono sempre riusciti a riacciuffare i padroni di casa grazie ai sigilli di Kean al 38′ e di Sottil all’87mo minuto. Le due formazioni sono così appaiate al quinto posto in graduatoria con 32 punti, ma i toscani hanno disputato un incontro in meno.

Milan e Roma hanno pareggiato per 1-1 nell’altro big match di giornata. Botta e risposta tra Reijnders e Dybala nel cuore del primo tempo, i rossoneri hanno dovuto giocare tutto il secondo tempo senza il proprio allenatore Fonseca, espulso per somma di ammonizioni. I padroni di casa restano all’ottavo posto, ora a -5 dalla Juventus ma con ancora la partita contro il Bologna da recuperare, mentre i giallorossi restano decimi a -7 proprio dal Milan.

Udinese e Torino hanno pareggiato per 2-2: i friulani si sono involati sul doppio vantaggio grazie alle stoccate di Tourè al 41′ e di Lucca al 49′, ma i granata hanno saputo rimontare con Adams al 53′ e Ricci al 64′. Le due squadre stazionano a metà classifica: i bianconeri sono noni con 24 punti all’attivo, i piemontesi decimi con 20 punti alla pari con la Roma.

RISULTATI SERIE A OGGI

Udinese-Torino 2-2

Napoli-Venezia 1-0

Juventus-Fiorentina 2-2

Milan-Roma 1-1

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta 41 punti (18 partite disputate), Napoli 41 (18), Inter 40 (17), Lazio 35 (18), Fiorentina 32 (17), Juventus 32 (18), Bologna 28 (16), Milan 27 (17), Udinese 24 (18), Roma 20 (18), Torino 20 (18), Empoli 19 (18), Genoa 19 (18), Parma 18 (18), Lecce 16 (17), Como 15 (17), Verona 15 (17), Cagliari 14 (18), Venezia 13 (18), Monza 10 (18).