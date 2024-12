Boxe, iniziati i Campionati Italiani: i risultati della prima giornata

Al PalaSomaschini di Seregno (in provincia di Monza Brianza) sono incominciati i Campioni Italiani Assoluti di boxe dilettantistica. Di seguito i risultati della prima giornata.

54 KG (ottavi di finale): Mouchine Sabri ha regolato Marco Russo per 5-0, Sergio Pranteddu ha avuto la meglio su Riccardo Bastarelli per 5-0, Luigi Vidal De Joya si è imposto su Ilika Andrii per 5-0, Simone Agrò ha sconfitto Dario Campanile per 5-0, Badr Eddine Bouraouia ha liquidato Qifan Zheng per 5-0, Ledio Hoxha si è imposto su Nicolò Zafarna per 5-0, successo di Edoardo Bertin su Mehdi Gueribi per 4-1.

80 KG (ottavi di finale): Mirdit Prenga ha regolato Enrico Sardelliti per 4-1, Michele Ngiangia Ayah ha liquidato Giovanni Frezza per 5-0, Matteo Fina ha avuto la meglio su Mosè Alessandro Sorbo per 4-1, vittoria schiacciante di Filippo Aveni su Ionel Naci (5-0), Gaetano Grasso ha chiuso i conti in anticipo contro Nicola Severi nel terzo round, Tiberio Siciliano si è imposto per 5-0 su Samuele Danilo Ghilardini, Alfredo Cromweel Commey ha battuto Oleksii Dmytrenko per 5-0

86 KG (ottavi di finale): Tommaso Vanin ha sconfitto Francesco Gaetano per 5-0, Elidon Perjoni ha avuto la meglio su Marco Coscia per 5-0, Marvin Ghilarducci si è imposto su Simone Marocchini per 5-0, Christian Ressa ha regolato Domenico Nicolò Scalia per 5-0, Ousmane Fall El Hadji ha battuto Davide Contri per 4-1.

60 KG (ottavi di finale): Giuseppe Canonico e Manuel Nisticò sono riusciti a infliggere un pesante 5-0 rispettivamente a Giovanni Bogdan Iftodi e Bechir Rezgui, 5-0 anche per Thomas Iannotta e Davide Calculli contro Alessio Bilancetta e Steven Alfredo Nunez, mentre Federico Ferraro ha regolato Ergyn Cullhaj per 4-1. Gabriele Sardo l’ha spuntata su Abd El Hamid Achbani, 5-0 di Daniele Salerno e Manuel Cucci su Angelo Sarienti e Francesco Casagrande.

75 KG (ottavi di finale): Francesco Marotta e Moaad Laailiss sono riusciti ad avere la meglio su Lorenzo Balucani e Giuseppe Eboli, mentre Remo Salvati ha dettato legge su Alessandro Donvito per 5-0. Danilo Mastrorillo ha regolato Mattia Testa già nel primo round, comodo 5-0 per Manuel Pieri, Soheyb Ait Hadda e Aldo Antonino Neglia su Mihai Ogrezeanu, Lorenzo Mangiola e Federico Febo, 5-0 anche per Lapo Pistelli su Alessio Fega.

92 KG (ottavi di finale): Francesco Carlozzo ha mandato ko Andrea Mattera, 5-0 per Vincenzo Terlizzi e Davide Cacchiarelli su Luca Slavati e Salvatore Marginesu.

Tutto facile per Jeffre Steven su Davide Martelli (5-0) nei 71 kg, mentre Milos Jovanovic ha regolato Lorenzo Sicilotto per 4-1 tra i 63,5 kg.