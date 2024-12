Boxe, Angela Carini torna sul ring e vince. Sorrentino, Charaabi e Nicoli promosse ai Campionati Italiani

Al PalaSomaschini di Seregno (in provincia di Monza Brianza) proseguono i Campioni Italiani Assoluti di boxe dilettantistica. Di seguito i risultati della quarta giornata, oggi sono andati in scena i quarti di finale.

MASCHILE

48 KG (quarti di finale): Salvatore Attrattivo si è imposto nel corso del terzo round contro Bilal Trabelsi.

51 KG (quarti di finale): vittorie schiaccianti per Alessio Camiolo, Nicolino Platania e Filippo Seca, capaci di liquidare per 5-0 rispettivamente Francesco Bozzo, Lorenzo Madiai e Umberto Squitieri. Fares All-Assi ha avuto la meglio su Matteo Francesco Lostia per 4-1.

+92 KG (quarti di finale): nette affermazioni di Dorsen Mateo Meliho (5-0 contro Lorenzo Applauso) e Valerio Fiore (5-0 contro Giampaolo Iovene).

FEMMINILE

48 KG (quarti di finale): Chiara Mosetti l’ha spuntata su Giulia Falcone (5-0), Giovanna Marchese ha regolato Marta Roveda (5-0), Ilaria Lai ha avuto ragione di Busa Miria Rossetti.

50 KG (quarti di finale): Lucia Elen Ayai, Rachele Fiore e Noemi Carmen Cafarelli si impongono per 5-0 contro Alessia Porto, Giulia Valentino e Sofia Orlando. L’altra semifinalista è Chiara D’Aniello, che l’ha spuntata su Catalina Garofano.

52 KG (quarti di finale): Giordana Sorrentino si comporta da numero 1 del tabellone e surclassa Sara Calvani (5-0), promosse anche Francesca Ricci (5-0 a Francesca Corso), Teresa Pia Oncia (5-0 ad Alessia Grossi) e Michel Nicol Vescovini (5-0 a Sara Battistini).

54 KG (quarti di finale): Sirine Charaabi è la naturale favorita del tabellone e si impone per 5-0 contro Valeria Bosco, Nicole Perona e Maria Teresa Sannino avanzano dopo i 4-1 inflitti rispettivamente a Evelyn Scianamè e Gabriela Laudano. Avanza anche Laura Borella (5-0 a Electra Mormando).

57 KG FEMMINILE (quarti di finale): Sarah Becciani liquida Camilla Viaro (5-0), tutto facile per Angelica Semeraro su Lara Mostes (5-0), successo di Valeria Mercando su Siria Salvadori.

60 KG (quarti di finale): Rebecca Nicoli si comporta da testa di serie numero 1 e regola Vittoria Cocozza per 5-0, promosse anche Ilaria Franchini e Donatella Ferrante (5-0 rispettivamente contro Maria Labianca e Yasmin Arrab), mentre Letizia Pallotta ha avuto la meglio su Gaia Zauli.

63 KG (quarti di finale): Angela Carini è tornata sul ring dopo i noti episodi delle Olimpiadi di Parigi 2024 e le polemiche degli ultimi giorni. Tutto facile contro Lucrezia Capuzzi (5-0), avanzano anche Anna Luisa D’Alessandro e Daniela Golino (5-0 rispettivamente contro Anais Domaine e Alice Moro), Valentina Moccia regola Carlotta Di Fonzo nel corso del terzo round.

66 KG (quarti di finale): Marzia Verrecchia regola Solfia Scialpi per 5-0, Chiara Saraiello ha avuto la meglio su Arianna Risi per 5-0, Simona Monteverdi avanza dopo il 4-1 contro Miriam Tommasone, combattutissimo 3-2 per Angela Zappoli ai danni di Beatrice Vecchiato.