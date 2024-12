Boxe: Francesco Grandelli non riesce a strappare a Cristobal Lorente l’Europeo dei piuma

Francesco Grandelli non riesce a conquistare l’Europeo dei pesi piuma. A sconfiggerlo, riconfermando il proprio titolo continentale, è Cristobal Lorente. Lo spagnolo è semplicemente più forte nella serata di Carbonia, nella quale cade il secondo italiano di fila dopo che l’iberico aveva già battuto Mauro Forte a Tirana.

Fin dalle prime fasi il combattimento è tutto a favore di Lorente, che tiene lontano Grandelli nel modo che piace a lui e utilizzando senza difficoltà il jab. Solo nella terza ripresa si vede qualcosa del pugile azzurro, che riesce a mandare a segno qualche colpo interessante. Questo, però, non riesce a cambiare particolarmente la sostanza.

Anche nel quarto round l’italiano è più vicino, ma dal quinto Lorente alza i giri del motore e il jab fa sempre più male, anche se dopo il sesto round qualche cosa migliora e Grandelli riesce anche ad approfittare di qualche colpo basso di troppo da parte dell’avversario.

Non solo: è tutta l’ultima parte del combattimento che vede l’azzurro riuscire a salire di livello, riuscendo a entrare là dove prima non riusciva: in pratica è un combattimento decisamente più a parti equilibrate se confrontato ad altro. Il problema, però, è che per Grandelli è troppo tardi: arriva la riconferma per Lorente. 116-111, 116-111 e 115-113 i cartellini.

Nel sottoclou da segnalare, tra le altre cose, il ritorno a combattere di Fabio Turchi. Un rientro bagnato da un successo ai punti contro il kazako di nazionalità bielorussa Viktor Chvarkou, anche se al primo round Stone Crusher ha subito un brutto taglio all’arcata sopraccigliare destra. Che, comunque, non gli ha impedito di finire le sei riprese.