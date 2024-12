Biathlon, Norvegia in trionfo con Knotten e Laegreid al World Team Challenge. Flop Francia

La Norvegia chiude in bellezza l’anno solare 2024 e si aggiudica la 23ma edizione del World Team Challenge, kermesse di biathlon fondata nel 2002 che va in scena a cadenza annuale il 28 dicembre all’interno dello stadio di Gelsenkirchen. Karoline Offigstad Knotten e Sturla Holm Laegreid hanno interrotto la sequenza di due vittorie consecutive della Francia, facendo la differenza con la precisione al poligono e imponendosi per dispersione al termine dei due segmenti di gara.

La coppia mista norvegese, dopo il successo parziale nella mass start d’apertura (grazie ad un disastroso ultimo poligono in piedi del francese Fabien Claude), ha conservato la prima posizione fino al termine della prova a inseguimento gestendo egregiamente le varie sessioni di tiro e trionfando con ampio margine sul resto della concorrenza.

La Germania padrona di casa può comunque ritenersi abbastanza soddisfatta avendo piazzato due coppie sul podio, con Anna Weidel/Justus Strelow e Franziska Preuss/Philipp Nawrath che hanno chiuso rispettivamente in seconda e terza posizione battendo all’ultimo giro il sorprendente Belgio di Lotte Lie/Florent Claude e la Svezia di Anna Magnusson/Jesper Nelin.

Distacchi abissali per tutte le altre formazioni in gara, tra cui il quotato binomio transalpino campione uscente composto da Julia Simon e Fabien Claude, che ne ha combinate di tutti i colori al poligono sprofondando in sesta piazza a quasi due minuti dalla vetta. Non erano presenti coppie italiane.