Biathlon, Carlotta Gautero vince la sprint di IBU Junior Cup in Val Ridanna!

Dopo un terzo e due secondi posti, nella giornata conclusiva della tappa inaugurale dell’IBU Junior Cup 2024-2025 di biathlon, andata in scena in Val Ridanna (Bolzano), arriva finalmente un successo per l’Italia, che fa festa grazie a Carlotta Gautero, vittoriosa nella seconda sprint del weekend.

Nella 7.5 km sprint femminile Carlotta Gautero, diciottenne valdostana che lo scorso anno fu oro nella specialità alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon, nonché bronzo nell’individuale, si impone, nonostante un errore a terra, in 23’34″6, precedendo la tedesca Lena Siegmund, la quale fa 10/10 al poligono, seconda a 3″6, e la lettone Estere Volfa, con un errore in piedi, terza a 7″2.

Dopo la piazza d’onore centrata ieri nello stesso format, oggi Ilaria Scattolo, con un bersaglio mancato nella seconda serie, si classifica settima a 39″7, mentre Francesca Brocchiero, autrice di una prestazione perfetta al tiro, termina decima a 1’06″0. Ottiene lo zero al poligono anche Astrid Ploesch, 13ma a 1’19″9, mentre Sara Scattolo, con due errori in piedi, si piazza 20ma a 1’35″6, infine Nayeli Mariotti Cavagnet termina 23ma a 1’45″3 con due bersagli mancati, equamente distribuiti tra le due serie.

Nella 10 km sprint maschile, invece, ad imporsi è il diciannovenne ceco David Elias, vittorioso in 25’35″0 nonostante un errore nella seconda serie, davanti al polacco Grzegorz Galica, a sua volta con un bersaglio mancato in piedi, secondo a 4″8, ed al francese Guillaume Poirot, anch’egli con un errore al secondo poligono, terzo a 9″2.

In casa Italia il migliore risulta essere Felix Ratschiller, che con due bersagli mancati in piedi, è nono a 32″3, mentre Davide Compagnoni, terzo nell’individuale di giovedì e secondo nella sprint di ieri, con due errori equamente divisi tra le due serie, si piazza 11° a 42″8, invece Michele Carollo, con due bersagli mancati nella posizione prona si classifica 18° a 1’09″2, infine Cesare Lozza, con un errore in piedi, si piazza 25° a 1’26″3.